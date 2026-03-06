Sem pagamento, enfermeiros da Santa Casa iniciam paralisação na manhã desta sexta-feira

Os enfermeiros e técnicos em enfermagem da Santa Casa de Campo Grande deram início à uma nova paralisação na manhã desta sexta-feira (6). O ato se deu após uma assembleia realizada para discutir sobre o pagamento do complemento do piso salarial da categoria, que ainda não caiu na conta e está em atraso desde o início deste ano.

De acordo com o presidente do Siems (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), o Governo Federal envia todos os meses o recurso à Sesau (Secretaria de Saúde de Campo Grande). “Eles têm o prazo de até 30 dias para fazer o repasse ao hospital, para que o valor chegue aos profissionais, entretanto, esse prazo está extrapolado e não chegada nada para nós.”

Na assembleia desta sexta-feira, os profissionais decidiram aprovar a paralisação até que o recurso seja disponibilizado. No total, são cerca de 1.450 profissionais da enfermagem, incluindo 300 afastados por problemas de saúde. Diante do ato, hoje (6), metade dos trabalhadores está em atividade, e o restante, em paralisação.

Com Geane Beserra