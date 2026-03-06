Polícia apreende 11,4 toneladas de maconha escondidas em carga de soja na BR-163

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira apreenderam 11,4 toneladas de maconha e prenderam três homens na tarde de quarta-feira (4), na BR-163, em Mundo Novo, a 463 quilômetros de Campo Grande.

A droga estava escondida em uma carreta carregada com soja. A abordagem ocorreu após informações de inteligência apontarem que caminhões transportariam entorpecentes pela rodovia.

Durante as diligências, os policiais identificaram dois caminhões que seguiam próximos e suspeitaram de um terceiro veículo que vinha logo atrás. Os três motoristas receberam ordem de parada.

Segundo a polícia, Nilson Soares da Silva, de 63 anos, e Allan Freitas Likzkowski, de 38, conduziam os caminhões que atuavam como batedores. Já o veículo que transportava a droga era dirigido por Diogo Richielle Goudinho de Barros, de 38 anos.

Na vistoria da carreta, os agentes encontraram diversos fardos de maconha escondidos sob a carga de soja. Ao todo, foram apreendidos 11.450 quilos do entorpecente. A droga está avaliada em cerca de R$ 22,9 milhões, com prejuízo estimado em R$ 23,8 milhões ao crime organizado.

De acordo com a polícia, o motorista da carreta afirmou que receberia R$ 50 mil para levar a carga até Londrina. Os outros dois suspeitos preferiram permanecer em silêncio.

Os três homens, os veículos, a droga e celulares apreendidos foram encaminhados para a Defron, em Dourados.

A ação faz parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A fiscalização foi intensificada após informações de que caminhões estariam sendo usados para transportar drogas na região sul do Estado.