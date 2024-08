Em meio a falta de vacina contra varicela, criança morre na Capital com caderneta desatualizada

Em nota enviada ao Jornal O Estado o Humap-UFMS/Ebserh (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) informou que a criança de 1 ano e 10 meses deu entrada na unidade no dia 31 de julho e o óbito foi confirmado no dia 3 de agosto. A caderneta de vacinação do bebê estava com as doses da tetraviral(sarampo. caxumba, rubeola e varicela) em atraso, já que ele deveria ter tomado aos 15 meses de vida.

Ao chegar ao hospital, exames de imagem constataram o quadro de pneumonia grave, contudo, a morte se deu por complicações causadas pela varicela. O primeiro atendimento registrado para a criança aconteceu em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no dia 31 de julho, com sintomas de febre e lesões vesiculares pruriginosas há 5 dias. Lá foi iniciado antibiótico e encaminhada para o hospital.

A vacina da varicela conforme noticiado em junho deste ano pelo Jornal O Estado é uma das que estão com estoque reduzido e em falta em boa parte do país. Segundo informações repassadas pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) o abastecimento das vacinas de rotina do mês de julho o Ministério da Saúde, por meio do PNI (Programa Nacional de Imunizações), entregou ao estado uma cota de 4.000 doses da vacina Varicela e 15.000 doses da Tetraviral.

“Os quantitativos dos imunizantes foram distribuídos e encaminhados aos 79 municípios de acordo com a estimativa da população-alvo e o percentual recebido na Rede de Frio Estadual, sendo 5% da população-alvo para a Varicela e 17% da população-alvo para a Tetraviral. A produção limitada da vacina Varicela, tanto no mercado nacional quanto no internacional, impede a imediata regularização dos estoques e a plena disponibilidade para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). A SES recomenda a utilização da vacina Tetraviral – contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela – para substituição de vacinas em situações especiais, conforme Nota Técnica n. 89/2024-DPNI/SVSA/MS”, finalizou o comunicado.

Por Michelly Perez

