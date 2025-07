Em fase final, obra de nova estação de tratamento de esgoto da Capital recebe visita técnica

Beneficiando região norte da Capital, ETE Botas vai tratar 600 milhões de litros de esgoto por ano.

As obras da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Botas estão em fase de acabamento no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande. Nesta quarta-feira (30), a prefeita Adriane Lopes realizou uma visita técnica na área que deve entrar em operação até o fim do ano e ampliará a capacidade de tratamento da Capital.

O diretor-presidente, Gabriel Buim, e a diretora-executiva, Francis Moreira Faustino Yamamoto, da Águas Guariroba, apresentaram a ETE Botas, que será a terceira estação de tratamento da Capital.

“Campo Grande que já conta hoje com mais de 94% de cobertura de esgoto. Só nos últimos dois anos fizemos mais de 570km de rede de esgoto. Um avanço significativo para que a gente busque cada vez mais a melhoria da saúde do campo-grandense. Existem estudos que indicam que a cada 1 real investido em saneamento, nós economizamos 4 reais em saúde. Agora a região do Nova Lima, Jardim Anache e Colúmbia vai contar com uma estação moderna de tratamento”, explica Buim.

Quando estiver em operação, a ETE Botas vai tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano.

“Com o início das atividades, toda essa região do Nova Lima, Colúmbia, Anache e Vida nova será beneficiada. Junto com a nova ETE, chega mais saúde e dignidade a todas essas famílias”, comenta Francis.

Durante a visita, a prefeita Adriane Lopes conheceu as instalações e entendeu como será o tipo de tratamento realizado na ETE.

“Hoje foi dia de visita técnica na ETE Botas, na região norte de Campo Grande. Mais de 12 mil pessoas contempladas com melhorias no tratamento do esgoto, trazendo qualidade de vida para todos”, disse a prefeita.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA CAPITAL

Desde o início da operação em Campo Grande, no ano 2000, a Águas Guariroba leva mais saúde e transformação de vida aos campo-grandenses com água tratada e esgotamento sanitário.

Mais de 3,2 mil quilômetros de rede de esgoto já foram implantados nesses 25 anos, atingindo cobertura de 94% na Capital, sendo que 100% do que é coletado, é tratado.

Os resultados são nítidos na saúde pública e na qualidade de vida de todos, pois onde o saneamento chega, tem transformação.

Campo Grande ganhou sua primeira ETE em 2008, quando a concessionária inaugurou a ETE Los Angeles. Na época a estação tinha capacidade de tratar 900 litros de esgoto por segundo. Atualmente são 1080 litros de esgoto por segundo.

Em 2012, a ETE Imbirussu foi inaugurada reforçando ainda mais o processo de tratamento da concessionária.

Nos últimos dois anos, a concessionária implantou mais de 570 quilômetros de rede, conectando mais de 140 mil pessoas.

Desde 2024, quando ultrapassou os 90% de cobertura de esgoto, Campo Grande cumpre o que determina a Lei Federal do Marco Legal do Saneamento.

A legislação prevê que todos os municípios do país alcancem cobertura de 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Com isso, Campo Grande já cumpre o Marco do Saneamento desde 2024, com 9 anos de antecedência.

