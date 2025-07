homem é preso em flagrante com 16kg de cocaína, em operação em Mundo Novo

Na noite desta quarta-feira (30), a Delegacia de Polícia de Mundo Novo realizou uma operação que resultou na apreensão de 16,2 quilos de cocaína e na prisão em flagrante de um homem de 33 anos.

As investigações, conduzidas pela própria delegacia, apontavam que o suspeito atuava no transporte interestadual de cocaína, com carregamentos oriundos do Paraguai. A droga era escondida em veículos de passeio durante o trajeto internacional.

Na tarde do mesmo dia, durante uma ação de monitoramento, os policiais observaram o suspeito entrando no Paraguai a bordo de um GM Astra. No início da noite, o veículo foi visto novamente, desta vez transitando pelo centro de Mundo Novo.

Diante das informações já apuradas e da suspeita fundada, os agentes abordaram o carro. Durante uma vistoria minuciosa, localizaram 15 tabletes de substância análoga à cocaína ocultos nas portas do automóvel. Após a pesagem, a carga totalizou 16,2 quilos.

O motorista, que já possuía antecedentes por contrabando e descaminho, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.