Antes de ser esquartejado por enteado, homem agredia companheira com pedaço de madeira

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido após assumir ter matado Clanderson Vilhalva Arce, de 28 anos, na noite dessa quarta-feira (30), na comunidade indígena Ñu Verá, em Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande. Conforme noticiado pelo jornal O Estado, o crime ocorreu durante uma briga de sua mãe com o padrasto. O agressor usava um pedaço de madeira para bater na companheira, quando o filho cometeu o crime.

Segundo o relato do adolescente à polícia, para defender a mãe, ele usou um machado que havia adquirido anteriormente para trabalhar. Após o primeiro golpe nas costas, ele continuou os ataques até decapitar o homem.

O corpo foi desmembrado, e partes foram encontradas espalhadas pelo local, conforme constatou a perícia.

Conforme ainda apuração, de acordo com o filho, essa não seria a primeira vez que o padrasto teria agredido sua mãe. Além disso, Clanderson Vilhalva possuía um mandado de prisão em aberto.

O adolescente segue apreendido, aguardando a audiência de custódia, após ser autuado em flagrante por ato infracional de homicídio pela Policia Militar.

