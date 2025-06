Para conscientizar população, FCDL-MS realiza edição do Dia Livre sem Imposto

Ação conjunta foi promovida pela federação e evento comercializou centenas de produtos

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos da elevada carga tributária no Brasil, a FCDL/MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), em parceria com as CDLs municipais e integrando uma mobilização nacional coordenada pela CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas), promoveu nessa quinta-feira (29) a 7ª edição do DLI (Dia Livre de Impostos) no Estado.

Ação, promovida pela FCDL-MS, propôs um dia de vendas com isenção total dos tributos, como forma de conscientizar a população sobre o impacto da carga tributária no consumo. As diversas empresas que aderiram a iniciativa estavam concentradas no shopping norte-sul, pátio central shopping e lojas localizadas no Centro de Campo Grande.

Em coletiva a imprensa, a presidente da Federação de Mato Grosso do Sul, Inês Santiago, destaca que este tipo de ação é essencial para promover uma consciência coletiva sobre como a alta carga tributária afeta diretamente o poder de compra do consumidor e compromete a sobrevivência financeira das famílias brasileiras, especialmente das que vivem com um salário mínimo.

“Nós temos produtos aqui que variam entre 36% de imposto no calçado, 55% numa moto, 34% no vestuário, 62% em um celular, que hoje é um instrumento de trabalho para todos nós. Um salário mínimo sofre de incidência de tributo cerca de 56%. A cada R$ 1 mil reais, e o salário mínimo não é muito mais do que isso, uma média de R$ 560 reais ficam no bolso do Estado brasileiro. É um valor exponencial que faz com que o nosso trabalhador não consiga sobreviver, colocar comida na mesa”.

Ao jornal O Estado, a titular da Federação revelou que são altas as expectativas em relação à mobilização do comércio e à adesão dos consumidores ao Dia Livre de Impostos, destacando os resultados expressivos registrados em edições anteriores. “Temos números dos anos anteriores que mostram que todos aqueles que aderiram a esse movimento tiveram resultados muito positivos. Inclusive, temos empresas como a Gazin, que está conosco desde o início, justamente porque, todos os anos, ela alcança um resultado muito significativo. Claro que isso também depende da atuação dos vendedores em cada loja participante, da capacidade de converter esse movimento não apenas em vendas dos produtos sem tributo, mas também de outros itens que o consumidor precisa. Por isso, a qualificação do vendedor faz toda a diferença. Mas, de forma geral, temos colhido resultados impressionantes, ano após ano, com o Dia Livre de Impostos”.

Além da Federação, a coletiva contou com a presença da Energisa, concessionária de energia elétrica, que aderiu à campanha oferecendo atendimento presencial para negociação de débitos. O coordenador comercial da Energisa, Jonar Ortiz, explicou que a participação da empresa no Dia Livre de Impostos é extremamente importante, e para facilitar o acesso dos consumidores à regularização de suas contas, a empresa concedeu condições especiais de pagamento na data.

“Para este movimento, em um dia tão especial, estamos oferecendo negociações diferenciadas. Seja para o cliente que não consegue vir presencialmente, mas que pode acessar nossos canais digitais, com condições que podem chegar até mesmo a negociações sem entrada, seja no atendimento físico. Estamos presentes tanto no shopping quanto no pátio central, realizando negociações conforme a realidade financeira de cada consumidor, de forma que ele consiga arcar com as parcelas”.

Visão dos comerciantes

Entre os lojistas que aderiram ao Dia Livre de Impostos está a loja Mix Cosmeticos, a gerente Fabiane Santos de Souza afirma que a iniciativa pode ser um impulso importante para atrair consumidores e dar visibilidade à loja. “Sim, é algo positivo. Querendo ou não, atrai mais clientes e também pessoas que ainda não conhecem a loja aqui no shopping. Para a gente, é muito bom ter algo voltado para cá. Essa semana está bem fraquinha. A semana passada também não foi muito boa. Então, a intenção é justamente aumentar a movimentação na loja”.

A gerente da loja First Class, Jessica Yone, acredita que o Dia Sem Imposto chega em um momento oportuno para estimular as vendas e atrair consumidores em meio à desaceleração do comércio. “A expectativa é sempre muito boa. Apesar de o comércio estar passando por uma queda, o Dia Sem Imposto vem justamente para dar esse gás que a gente precisa, para aquecer um pouco mais as vendas. O pessoal já vem buscando bastante, justamente porque está ciente dos descontos que as lojas estão aplicando, e vale muito a pena, compensa bastante”.

Ela reforça que em relação a seleção dos produtos, normalmente a estratégia da loja é escolher aqueles que o público mais gosta e em que temos um bom estoque para atender à demanda. “Entre os itens com desconto, o que a gente acredita ser o mais acessível e que mais chama a atenção é o jogo de lençol. Ele tem uma qualidade superior, com fios melhores, e o desconto está muito bom. Isso tem atraído bastante gente.”

Por João Buchara

