Prefeitura interdita novos trechos da Rui Barbosa e 13 de Maio nesta terça-feira

As ruas Rui Barbosa e 13 de Maio terão fechamentos pontuais nesta terça-feira (19). As equipes da Prefeitura de Campo Grande darão continuidade às obras de recapeamento no centro da cidade. Confira abaixo os trechos que ficarão interditados:

A Rua Rui Barbosa ficará fechada no cruzamento com a Av. Fernando Corrêa da Costa, que terá apenas a pista sentido shopping liberada para o trânsito. A previsão de conclusão do serviço é para esta terça-feira (19).

A Rua 13 de Maio será totalmente fechada, entre as ruas 15 de Novembro e 26 de Agosto. O cruzamento com a Rua Sete de Setembro também será interditado. O serviço deve ser concluído na terça-feira (19).