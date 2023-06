Mulher é encontrada morta dentro de caminhonete perto da Gameleira

Uma mulher ainda não identificada, foi encontrada morta dentro de uma caminhonete, na manhã de hoje (20), na MS-455, próximo ao presídio da Gameleira, na zona rural de Campo Grande. No veículo, uma pistola foi encontrada próximo da vítima.

Segundo informações apuradas pela reportagem, idoso de 64 anos, chegou por volta das 7h em uma propriedade rural onde trabalha e deparou com a caminhonete Frontier, estacionada e com a ocupante dentro do veículo. Ele ainda disse que entrou da fazenda para iniciar o seu dia de trabalho, mas minutos depois, olhou para caminhonete novamente estacionada e estranhou o veículo ainda parado na frente da propriedade rural. Ele entrou em contato com o patrão, que acionou a Polícia Militar.

Equipes da PM foram até o local e em vistoria no interior do veículo, encontraram uma pistola próximo da vítima.

A Polícia Civil e perícia técnica foram acionados para iniciar as investigações. Ainda não se sabe quais os motivos da morte e onde a mulher foi atingida pelos tiros.

