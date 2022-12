Prazo para matrícula de alunos novos em Emeis encerra na sexta-feira

O período de matrícula para alunos novos das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) termina na próxima sexta-feira (16) e para quem já é aluno da Rede Municipal de Ensino (Reme), das EMEIs e das escolas de ensino fundamental, na segunda-feira (19).

Para informar os pais e responsáveis sobre os prazos, a Central de Matrícula da Semed (Secretaria Municipal de Educação) , realizou ações e panfletanges no centro de Campo Grande – no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho – e também nos terminais de ônibus – Morenão, Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia e General Osório.

A listagem dos contemplados com vagas nas EMEIs, para o ano letivo 2023, foi divulgada no dia 1º de dezembro pela Semed. Os pais e responsáveis têm até o dia 16 de dezembro para efetivar a matrícula diretamente na unidade onde o aluno foi designado. A lista está disponível no site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

A segunda listagem será divulgada no dia 11 de janeiro de 2023 e os responsáveis terão até o dia 17 de janeiro para efetivar a matrícula da criança na EMEI. As duas listas serão divulgadas no site, onde também pode ser feito o cadastro para solicitar vaga em Emei, realizado durante o ano todo.

Matrícula

O período de matrícula para os alunos que já estudam na Reme, para o ano letivo de 2023, vai até o dia 19 de dezembro. Para efetivar a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis legais compareçam pessoalmente à unidade escolar na qual o aluno está atualmente matriculado. O processo vale para todos os alunos que estudaram na Reme no ano letivo de 2022, nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e também nas unidades de ensino fundamental.

Alunos novos

A última etapa do período de matrículas, para os alunos novos das escolas de ensino fundamental, começa no dia 11 de janeiro de 2023. O cadastro é realizado por meio da plataforma Matrícula Online pelo site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

Para os alunos novos não haverá período específico para o cadastro, que pode ser feito a qualquer momento durante todo o ano letivo. Além disso, a designação dos alunos novos será realizada em até dois dias úteis, e o mesmo prazo para a efetivação pelos responsáveis na unidade escolar.

Todas as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas disponíveis no mesmo processo, sem edital nem critérios de distância, democratizando o acesso ao pleito a todos os interessados.

Com informações da PMCG.