Telefone fixo da Defurv está temporariamente indisponível

População pode buscar atendimento por meio de números alternativos

Nesta segunjda-feira (10), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul informou que problemas técnicos, deixaram o o telefone fixo da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos de Veíuculos) temporariamente indisponível, em Campo Grande.

A população deve procurar contato com a delegacia pelos seguintes meios alternativos enquanto durar a instabilidade.

Os números para antendimento disponíveis são:

* WhatsApp do Cartório Central: (67) 3309-8020

* Celular do Plantão: (67) 9 9224-3346

* E-mail institucional: [email protected]

