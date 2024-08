Mãe e filho são presos por manter 4 crianças em boca de fumo em Água Clara

Mãe e filho foram presos, na noite dessa sexta-feira (16), em Água Clara, distante 192 quilômetros de Campo Grande, após serem flagrados em uma casa que servia como boca de fumo. No local, quatro crianças de 4, 6, 10 e 11 anos, todos filhos da mulher, foram resgatadas e enviadas a um abrigo da cidade.

Conforme informações, policiais faziam rondas pelas ruas do município, quando avistaram um homem andando em uma bicicleta elétrica. Ao ver a viatura, o rapaz tentou fugir, mas acabou alcançado e preso.

Com ele, os militares encontraram um tubo cheio de maconha e R$ 90 em espécie. Ele foi algemado por tentar fugir. Na casa dele, os agentes encontraram as quatro crianças e a mãe do autor, que alegou não ter ciência que o filho mais velho vendia drogas.

Entretanto, uma das crianças desmentiu a mulher dizendo que na residência era feito o uso de cigarro de maconha e venda de entorpecentes. Como o local estava insalubre, o Conselho Tutelar foi acionado.

No imóvel foram apreendidos maconha e apetrechos para fabricação de droga. Mãe e filho acabaram preso e encaminhados à delegacia por tráfico de drogas.

