Jornalista Pedro Spindola morre aos 75 anos

O jornalista e escritor Pedro Spindola, estava lutando há 50 dias contra um quadro grave de pneumonia e leucemia, mas não resistiu e faleceu na manhã do último sábado (10). O óbito foi confirmado por sua filha, a também jornalista e produtora cultural e artística, Letícia Spindola, em suas redes sociais.

De acordo com a publicação de Letz Spindola, como assim é conhecida, Pedro estava lutando por sua saúde após receber os diagnósticos. “Fica na lembrança toda sua genialidade, bom humor e sua visão sonhadora e inventiva da vida. Fica também nosso grande amor por tudo que ele sempre representou para nós”, disse a filha.

Goiano de Formosa, Pedro Spindola era Técnico Agrícola por formação e jornalista por opção. Chegou a Mato Grosso do Sul trazido pelo ex-governador Harry Amorim Costa. Já no governo de Pedro Pedrossian, foi secretário-adjunto de Cultura do Estado e diretor da Fundesporte. Pedro também foi editor do jornal do Sindicato Rural de Campo Grande.

Além de escritor, Pedro foi um dos melhores amigos do poeta Manoel de Barros e integrou a equipe de organização que vem transformando a casa de Manoel de Barros em um centro cultural. Ele havia contribuído com uma pequena parte do seu acervo de cartas, fotos e manuscritos do poeta e sonhava em transformar a casa de Manoel em um museu.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.