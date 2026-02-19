“O Frio da Morte”: em novo suspense com Emma Thompson, protagonista luta pela sobrevivência em suspense psicológico

A estreia da semana é o filme “O Frio da Morte” (Dead of Winter), um suspense psicológico com a ganhadora do Oscar Emma Thompson. Na trama Barb (Thompson), uma viúva proprietária de uma pequena loja de artigos de pesca, parte em uma peregrinação no Lago Hilda, no remoto norte de Minnesota. Foi lá que ela passou suas primeiras férias com o marido recentemente falecido e onde prometeu espalhar suas cinzas. Atingida por uma nevasca, ela se perde pelas estradas perto do lago e para em busca de ajuda em uma cabana isolada na floresta. Lá, ela descobre que uma jovem, Leah, está sendo mantida em cativeiro por um casal armado.

A produção é da Augenschein Filmproduktion e Stampede Ventures, em coprodução com Leonine Studios e associação com North Five Six.

O elenco ainda conta com Judy Greer, Marc Menchaca, Laurel Marsden e Gaia Wise. O roteiro é assinado pela dupla Nicholas Jacobson-Larson & Dalton Leeb. A longa segue os passos de vários filmes do gênero de ação e de thriller e o diretor Brian Kirk, tem no currículo, títulos como “Game of Thrones” e “Os Tudors”.

Curiosidades

A jovem Barb é interpretada por Gaia Wise, filha de Emma Thompson. Embora o filme se passe no norte de Minnesota, nos EUA, ele foi filmado quase inteiramente na Finlândia. Emma Thompson elogiou a equipe finlandesa por sua habilidade e eficiência. Sharon Stone foi originalmente escalada para o papel principal.

Críticas

No site norte-americano agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme “O Frio da Morte”, pontuou 75% de aprovação da crítica especializada e 79% de aprovação da audiência, até o fechamento desta edição.

Gabrielle C P de Paula, do site ‘Pode Ver Sem Medo’, elogiou o longa.“O suspense é bem dosado, o ritmo firme, e o clima gélido te faz literalmente sentir frio junto com a personagem. É um filme sobre medo, solidão e até onde o ser humano é capaz de ir — por amor, por sobrevivência ou simplesmente para não deixar o mal vencer. Sem exageros, Frio da Morte é o tipo de história que prende, emociona e ainda dá aquela pontada de reflexão quando a tela escurece.”

Para Henrique Pheniato, do site Hospício Nerd a atuação e a fotografia do filme, fazem a diferença. “É um filme que fala muito no silêncio. A personagem comunica dor no olhar. Não precisa de grandes discursos. Uma lágrima que cai diz mais do que páginas de diálogo. E eu senti. Senti a dor dela nos momentos em que revive o passado. Isso é mérito de direção, de atuação e de fotografia trabalhando juntas.”

Para o crítico Montez do site Estação Nerd, o diretor fez um bom trabalho. “Em linhas gerais, a direção de Brian Kirk estabelece sua premissa no choque entre a vulnerabilidade e a frieza (seja da natureza ou não), partindo de uma mulher perdida em um cenário inóspito sob o inverno rigoroso de Minnesota que se depara com um casal responsável pelo sequestro de uma jovem. Ou seja, desde os minutos iniciais, arquiteta-se uma atmosfera de suspense que Kirk, em seus bons momentos, maneja com habilidade técnica.”

No site Cine Críticas, a direção de fotografia fez a diferença. “Sem dúvida o grande destaque vai para a direção de fotografia de Christopher Cross ‘A Grande Fuga’ que consegue mostrar a beleza e isolamento de uma floresta totalmente tomada pela neve, além da cena da água final que dava para ser um quadro belíssimo.”

“Em resumo, ‘O Frio da Morte’ é um suspense morno em um cenário gelado. Ele cumpre a tabela, entrega sustos pontuais e atuações dignas, mas nada além disso. Se você estiver sem opções e quiser apenas desligar o cérebro, vá em frente. Caso contrário, esperar pelo streaming talvez seja a escolha mais sensata. O cinema às vezes nos entrega essas experiências medianas, e está tudo bem.”, pontuou Matheus Graboski, do site Atlântida SC.

Já para Jessica Kiang, da Revista Variety, o talento de Emma Thompson deu o tom do filme. “Sem a estrela (Emma Thompson) canalizando o bom senso direto e o sotaque melodioso de Minnesota de Marge Gunderson, de ‘Fargo’, o thriller de inverno de Brian Kirk no meio-oeste americano seria pouco mais que um episódio de ‘Criminal Minds’ com um orçamento maior para fotografia de paisagem. Com ela, no entanto, o filme quase consegue superar as expectativas do gênero em relação ao suspense e à violência sangrenta na neve, ao mesmo tempo que oferece uma lição sobre o potencial heroico de mulheres comuns mais velhas.”

Peter Bradshaw, do jornal The Guardian gostou do que viu. “Possui uma ousadia arrebatadora à moda antiga, uma tensão de tirar o fôlego, uma forte dose de sentimentalismo, uma pitada de humor escrachado e um toque horripilante do macabro.”

Amber Wilkinson da revista cinematográfica Screem Daily, também enalteceu a atuação da protagonista. “Emma Thompson prova mais uma vez o quão versátil é em ‘O Frio da Morte’, não apenas convencendo como uma heroína destemida que inesperadamente tenta salvar uma donzela em perigo, mas também resgatando sozinha o filme dos seus piores clichês. De fato, sob a superfície gélida do thriller do diretor Brian Kirk, esconde-se um lago de sentimentos profundos e comoventes, tão profundo que dá vontade de se afogar nele.”

O filme “O Frio da Morte” já está em cartaz nos cinemas e a classificação indicativa é de 16 anos.

Marcelo Rezende

