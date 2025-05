Em audiência de custódia, Feminicida diz ter sido vítima de tortura e acusa policiais de agressão

Justiça manteve preso homem que matou esposa e filha em Campo Grande

A Justiça converteu em preventiva a prisão de João Augusto Borges de Almeida, de 21 anos, acusado de matar a esposa, Vanessa Eugênio Medeiros, 23, e a filha do casal, Sophie Eugênio, de apenas 10 meses. A decisão foi tomada durante audiência de custódia nesta quinta-feira (29), em Campo Grande.

João foi preso na terça-feira (27), um dia após o crime, ao tentar enganar a polícia com um boletim de ocorrência falso sobre o desaparecimento das vítimas. Os corpos carbonizados de Vanessa e Sophie foram encontrados na madrugada de segunda-feira (26), em uma área de mata na região do Indubrasil, periferia da capital.

Em depoimento à DHPP (Delegacia de Homicídios), o suspeito confessou o crime com frieza e revelou que via a filha como um “peso”. Segundo a polícia, ele teria estrangulado Vanessa após um “beijo de despedida” e, em seguida, matou a bebê, que “não teve tempo de chorar”. A motivação seria o inconformismo com o fim do relacionamento e para não pagar pensão alimentícia.

Um laudo psicossocial anexado ao processo aponta que João Augusto não apresenta nenhuma condição de vulnerabilidade em saúde mental. Ele também declarou que não faz uso de álcool ou drogas. Ainda segundo informações do sistema prisional, o acusado teria sido agredido por colegas de cela, que não aceitaram o crime cometido. Exame de corpo de delito confirmou escoriações e um edema no rosto, causados por socos e tapas.

Além disso, o acusado declarou ter sido vítima de tortura e maus tratos na prisão em flagrante. Ao receber tapas, socos e spray de pimenta que teriam sido praticados por agentes da Polícia Civil, no entanto, não sabe identificar o nome do agressor.

Em depoimento à Delegacia de Homicídios, o suspeito confessou o crime com frieza e revelou que via a filha como um “peso”. Segundo a polícia, ele teria estrangulado Vanessa após um “beijo de despedida” e, em seguida, matou a bebê, que “não teve tempo de chorar”. A motivação seria o inconformismo com o fim do relacionamento e o desejo de controlar a companheira.

Despedida mãe & filha

Os corpos foram velados e sepultados na quarta-feira (28) em Chapadão do Sul, onde vive a família das vítimas. O velório foi marcado por forte comoção, com a presença apenas da família e de amigos mais próximos, segundo Wesla Kênia Lima Eugênia, irmã de Vanessa e tia de Sophie.

Com esse caso, Mato Grosso do Sul chega a 14 feminicídios registrados em 2025.

Tentativa em plena luz do dia

Funcionários de um posto de combustíveis localizado na Rua da Divisão, no Jardim Monte Alegre foram surpreendidos pelos gritos de socorro de uma mulher na tarde de ontem (29), ao ser atacada pelo ex-companheiro de 58 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Após ter disparado por diversas vezes contra a vítima, ele fugiu em um veículo HB20, mas foi capturado pela Polícia Militar na Avenida Bandeirantes e levado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher”. Ferida com pelo menos três tiros, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. Até o fechamento da edição não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

Por Suelen Morales

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais