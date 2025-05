Restituição do IR 2025 começa a ser paga com recorde de valores e contribuintes atendidos; MS tem 573 mil declarações entregues

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (30) o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025, considerado o maior da história, tanto em número de contribuintes quanto no valor total a ser restituído. Cerca de 6,3 milhões de brasileiros que entregaram a declaração nas primeiras semanas do prazo terão os valores depositados diretamente em conta ou via Pix.

Ao todo, serão R$ 11 bilhões pagos a 6.257.108 contribuintes, incluindo restituições residuais de anos anteriores. Todos os valores deste lote serão destinados a contribuintes com algum tipo de prioridade no reembolso.

As restituições deste primeiro lote contemplam os seguintes grupos:

– 2.375.076 contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix;

– 2.346.445 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

– 1.096.168 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério;

– 240.081 contribuintes com mais de 80 anos;

– 199.338 pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de doença grave.

Embora não estejam entre os grupos prioritários por lei, aqueles que usaram declaração pré-preenchida combinada com Pix passaram a ter preferência no recebimento a partir deste ano.

A consulta ao lote pode ser feita no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”, clicando em “Consultar a Restituição”, ou pelo aplicativo oficial para tablets e smartphones.

O crédito será feito na conta bancária indicada ou na chave Pix do tipo CPF. Caso o valor não seja depositado — por exemplo, por conta desativada — ele ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. O resgate pode ser agendado via Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Se o valor não for sacado em um ano, o contribuinte deverá fazer a solicitação no Portal e-CAC, na seção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Mato Grosso do Sul

Até às 21h de quinta-feira (29), a Receita Federal havia recebido 573.217 declarações em Mato Grosso do Sul, número que representa 85% da expectativa estadual e supera as 558.319 entregues em 2024. A média de idade dos declarantes é de 46 anos, e 41,9% são mulheres.

Do total, 61,7% terão imposto a restituir, 18,6% têm imposto a pagar e 19,7% declararam sem gerar imposto. O modelo simplificado foi usado em 54,2% das declarações, e mais da metade (51,8%) adotou o recurso da declaração pré-preenchida.

A capital, Campo Grande, lidera em volume com 219.685 declarações, seguida por Dourados (54.649), Corumbá (18.241) e Ponta Porã (17.264). Na capital, 56,9% das declarações foram simplificadas e 46,8% feitas por mulheres.

Municípios com maior percentual de restituição

Nova Alvorada do Sul (73,2%), Santa Rita do Pardo (72,9%) e Ribas do Rio Pardo (72%).

Municípios com maior uso da declaração pré-preenchida

Camapuã (93%), Deodápolis (92,3%) e Nova Andradina (91,8%).

Fortes taxas de adesão ao Pix como meio de recebimento

Ladário, Miranda e Ribas do Rio Pardo, com mais de 75% dos contribuintes optando pela modalidade.

A expectativa da Receita é de que mais de 580 mil declarações sejam entregues até o encerramento definitivo do sistema.

Este é o primeiro de cinco lotes de restituição. Quem não foi contemplado agora poderá verificar pendências acessando o e-CAC e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para corrigir erros e evitar cair na malha fina. Os próximos lotes serão pagos ao longo dos próximos meses.

