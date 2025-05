Conquista para o agronegócio estadual, Mato Grosso do Sul recebe status livre de febre aftosa

Certificação internacional contou com participação de entidades importantes para o agronegócio no Estado

Mato Grosso do Sul alcançou um marco histórico para o setor agropecuário, o reconhecimento oficial como área livre de febre aftosa sem vacinação. A certificação foi anunciada durante a 92ª da OMSA (Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal), realizada em Paris, reunindo representantes de mais de 180 países.

Estiveram na cerimônia, o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), a diretora de Relações Internacionais, Sueme Mori, o secretário de Estado de MS, Jaime Verruck e o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold e o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni.

O novo status sanitário representa o fim de um ciclo de décadas de vacinação no Estado e posiciona Mato Grosso do Sul entre as regiões com os mais altos padrões de vigilância e controle sanitário do mundo. Essa conquista reforça a credibilidade da pecuária sul-mato-grossense no cenário internacional.

Em nota, o governador do Estado, Eduardo Riedel, destacou a importância da conquista para Mato Grosso do Sul e o investimento contínuo na modernização da defesa sanitária. “Foi uma trajetória para conquistar isso. Mais de R$ 250 milhões investidos na nossa Iagro, em pessoal, em recursos, inteligência. Uma das agências mais modernas do País hoje. Quem foi conhecer a sala de situação, a rastreabilidade, todo o acompanhamento do trânsito animal, essa seriedade de trabalho, que é a Iagro”.

Em sua perspectiva, a certificação garantirá que os produtores sul-mato-grossenses tenham acesso a novas oportunidades comerciais e fortaleçam a competitividade do Estado. “A partir de agora, produtores vão ter mercados abertos, mercados nobres e agora temos que buscar esses mercados, porque isso amplia a nossa exportação, atrai investimento, gera mais emprego, agrega valor para os nossos produtos. Não só para a pecuária bovina, de corte, mas também para a suína, extremamente importante para o nosso Estado”.

Referência no agronegócio

O reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação é resultado de um longo processo de planejamento, controle sanitário e colaboração entre diversas instituições. Para o diretor-presidente do Iagro (Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso do Sul), Daniel Ingold, a conquista reflete o compromisso do Estado com a sanidade animal e a adesão rigorosa às diretrizes nacionais.

“A Iagro teve papel fundamental em todas as etapas do processo: vigilância epidemiológica, controle de doenças, certificação sanitária, fiscalização, educação sanitária e ações de fronteira. Coletamos mais de 8 mil amostras de bovinos e ampliamos nossa equipe com mais de 50 novos fiscais agropecuários concursados. Essa conquista coroa o trabalho técnico e integrado feito nos últimos anos”.

O titular da Famasul, Marcelo Bertoni, também ressaltou a importância estratégica do novo status sanitário para o setor produtivo e destacou o papel de todos os envolvidos no processo. “O fim da vacinação e o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa colocam Mato Grosso do Sul em um novo patamar sanitário e comercial. É um selo de qualidade que chancela todo o esforço feito pelo produtor rural, pela assistência técnica, pelas entidades de classe e pelo poder público. Estamos muito orgulhosos de fazer parte dessa história desde o início.”

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou o longo caminho percorrido pelo Estado até alcançar o reconhecimento internacional e enfatizou os avanços obtidos ao longo dos anos em sanidade animal. “É um momento histórico para Mato Grosso do Sul. Em 2005 tivemos a reintrodução do vírus da febre aftosa no Estado. Desde então, estruturamos nossas equipes, reforçamos as unidades de fiscalização, investimos na educação sanitária do produtor e mantivemos campanhas sistemáticas de vacinação. Nos últimos dois anos, suspendemos a vacinação e seguimos todos os protocolos internacionais. Agora, com o reconhecimento oficial da OMSA, abrimos uma nova etapa para o Estado, tanto do ponto de vista da sanidade animal quanto da ampliação de mercados”.

Reconhecimento internacional

O processo para que uma região seja considerada livre de vacinação contra a febre aftosa passa por várias etapas. Uma delas é a desativação da imunização obrigatória, que em Mato Grosso do Sul aconteceu em novembro de 2022. Além disso, é importante fortalecer a vigilância sanitária no Estado. Em 2023, a Iagro publicou portaria proibindo o uso da vacina contra a febre aftosa no território sul-mato-grossense.

Em 2024, o Ministério da Agricultura oficializou o reconhecimento nacional do novo status sanitário de Mato Grosso do Sul, junto com outros 16 estados. Já neste ano, durante o evento, além de Mato Grosso do Sul, outros 20 estados brasileiros e o Distrito Federal também receberam o status sanitário. Até então, esse reconhecimento era exclusivo de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e algumas regiões do Amazonas e do Mato Grosso.

Por João Buchara

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais