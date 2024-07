Oficina de teatro irá ensinar a comédia desde o início, com comediante da Capital

Rir pode ser simples e fácil: com um filme, com um vídeo e apenas de uma piada contada entre amigos. Mas fazer alguém rir pode ser mais desafiador, e requer preparo e disposição. Pensando nisso, a atriz sul-mato-grossense Giovanna Zottino irá realizar em Campo Grande a oficina teatral ‘Comédia em cena’, sobre processo de criação e construção de personagens, roteiros e esquetes humorísticas.

Com duração de três meses, a oficina será uma parceria entre Zottino e a Escola Teatral Ator Domingos Terras (ADOTE), todos os domingos a partir do dia quatro de agosto, das 14h às 16h. Serão aulas com exercícios práticos e teóricos, que trabalham a criatividade, agilidade mental, imaginação, trabalho em equipe, improviso, voz, corpo, dramaturgia, stand-up comedy, timing de comédia, gênese do personagem, construção da piada, história da comédia, tipos de comédia, figurino e maquiagem.

“Eu montei essa oficina, pensando em falar sobre tudo que engloba a comédia, desde sua história e surgimento, até a construção de uma piada, personagem e dinâmica textual. A comédia também é aprendida através da prática, é preciso se relacionar com o outro e ter a resposta do público, para de fato experimentar o humor, por isso o curso tem 3 meses de duração, para que além da teoria, todos possam aprender fazendo. Além disso, serão aprendidos gêneros cômicos, improviso, trabalho em equipe, figurino, maquiagem e tantos outros conceitos relacionados com a arte de fazer rir”, explicou a atriz e ministrante, Giovanna Zottino, em entrevista ao jornal O Estado.

Ao contrário do senso comum, para se realizar trabalhos no humor, também precisa de técnica e estudo, e esse foi um dos pontos que inspirou Zottino a criar a oficina.

“É preciso desmistificar que a comédia é uma arte menor, ou irrelevante/fútil para o mundo artístico. E também, porque estou chegando nos 10 anos de carreira, e durante todos esses anos eu estudei e pratiquei comédia incansavelmente, fazendo espetáculos, participando de oficinas, pesquisando, criando personagens cômicos, produzindo textos de humor e agora é hora de passar tudo para frente”, ressaltou. Além disso, a oficina será para todos os públicos. “Desde os que tem uma experiência no teatro e na comédia no geral, e querem aprofundar seus estudos no gênero, até pessoas que nunca fizeram nada relacionado com arte e querem conhecer o humor mais de perto”, completou.

Para a criadora do Adote, Beth Terras, a oficina é uma oportunidade para a escola receber uma artista de grande talento. “Ela faz parte da Adote há muitos anos. E a comédia, no meio de uma vida com tanto drama, é um alívio, você se sente mais leve, é tão bom rir. A expectativa da escola com esse curso, é que seja porta de entrada para que as pessoas aprendem a ser feliz e a sorrir”, pontuou Terra.

Comédia

Em termos históricos, a comédia teatral surgiu como um dos mais próximos ao público e a democracia. Nascida na Grécia Antiga, no período antes de Cristo, a comédia satirizava aspectos da sociedade como costumes, hábitos, moral, figuras nobres, instituições políticas e outros. Entretanto, as comédias possuíam importantes mensagens filosóficas e morais, além de ser mais próxima da população do que eram as grandes tragédias.

Se refletirmos pelo lado histórico, a comédia atual ainda tem muito do seu surgimento: temas importantes em outra perspectiva, reflexões acerca da sociedade, e principalmente, fazer seu público rir.

Em Mato Grosso do Sul, conforme pesquisa de Fabricío Moser (‘Histórias do Teatro no antigo Sul de Mato Grosso ou A Gênese do Teatro em Mato Grosso do Sul), em setembro de 1883, o que hoje é o município de Corumbá, já recebia a peça de comédia ‘O Sogro Ciumento’, com um ato e a cena cômica ‘O advogado dos caixeiros’. De lá pra cá, tanto a comédia quanto o teatro só cresceram em Mato Grosso do Sul e na Capital, com o surgimento de companhias de teatro, tanto acadêmicas, quanto ‘amadoras’, entretanto com um público mais disperso, como aponta Zottino.

“É uma cidade que tem comediantes trabalhando, criando e produzindo, mas sem um público tão grande prestigiando os comediantes locais. Acho que o campo-grandense está, sim, cada vez mais receptivo ao humor, mas ainda não conhece os artistas locais e os espetáculos e shows feitos na cidade”.

A trajetória de Giovanna Zottino

Atriz, comediante e criadora de conteúdo, Giovanna Zottino tem oito anos de carreira e já participou de espetáculos, shows de stand-up, programas de TV, propagandas e curtas-metragens. Ela passou por vários grupos de teatro em Campo Grande, estrelando comédias, dramas e peças infantis, mas devido à forte veia cômica, seu trabalho é mais pautado na comédia, com criação de personagens humorísticos, escrita voltada para esse gênero e stand-up comedy.

Além disso, Giovanna participou de um reality show de atuação nacional o “Atua ou Surta” na Dia TV e cria conteúdo, mostrando seu trabalho nas redes sociais, onde conquistou um público de 194 mil pessoas no TikTok e 13 mil no Instagram, totalizando 207 mil seguidores, que lhe renderam mais de 2 milhões de curtidas e vários vídeos viralizados.

“Minhas principais referências na comédia são artistas da velha guarda, comediantes e humoristas que fizeram história, principalmente no Brasil. Constantemente estou pesquisando e estudando a trajetória deles, acho que é importante conhecermos quem veio antes da gente. Chico Anísio com a criação de mais de 200 personagens cômicos diferentes, Dercy Gonçalves com sua irreverência e coragem, Jorge Lafon e Nany People com representatividade, criatividade e ousadia em programas da tv aberta, Paulo Gustavo sendo sucesso de bilheteria, Monica Martelle, Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé lotando teatros pelo Brasil com espetáculos de comédia. E muitos outros artistas que servem de inspiração para que eu faça comédia hoje”, destacou Zottino.

Mas como nem tudo são flores, a comediante contou em entrevista um dos perrengues que já passou na vida de atriz, e ainda por cima acompanhada das amigas.

“Já passei por muitos perrengues nessa profissão: palco furado, cortina de TNT, já me apresentei em praça, churrasco de família, para apenas duas pessoas. Até digo isso no meu show, que nada mais te abala depois que você apresenta para duas pessoas, porque a humilhação é tão grande… Tem uma história muito engraçada – e trágica ao mesmo tempo. Eu e minhas amigas fomos chamadas para fazer uma série no Rio de Janeiro, e pensamos que tínhamos estourado lá! Fomos, com o dinheiro contado das três, para conseguir comer, na pindaíba mesmo. Quando chegamos, tínhamos um sofá-cama para as três e ficamos em um lugar que parecia um cortiço, tinha muitas famílias, crianças, muita gente mesmo, e lá estávamos nós. Depois disso, fomos realojados para um lugar esquisito, parecia uma selva, no meio do mato. Eu fui picada por mosquitos e meu rosto ficou todo empipocado, parecia que estava com catapora e no outro dia tinha que gravar. Foi horroroso, pensamos que seríamos as novas estrelas da Globo! Fizemos a cena, voltamos sem dinheiro, frustradas e a série nunca foi para o ar! Caímos num golpe!”

E ela não deve parar para descanso neste ano: Giovanna revelou que segue com projeto de vídeos de personagens para as redes sociais, espetáculo de improviso, festival de esquetes cômicas com os alunos como finalização da oficina e um projeto audiovisual.

Serviço

A oficina ‘Comédia em cena’ terá duração de três meses, com início em 4 de agosto, das 14h às 16h (todos os domingos). Link para inscrição: https://wa.me/message/ZERUP5JXIP42N1 A escola ADOTE fica na Av. Tamandaré, 536, Vila Planalto.

Por Carolina Rampi

