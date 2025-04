Elefanta Pupy sai de Buenos Aires para santuário em Mato Grosso

A elefanta africana Pupy, do Ecoparque de Buenos Aires, na Argentina, que está passando por Mato Grosso do Sul será transferida para o Santuário de Elefantes Brasil (SEB), localizado na Chapada dos Guimarães (MT).

A elefanta iniciou a viagem no dia 14 de abril, sendo içada por um guindaste e acomodada em uma caixa de transporte sobre um caminhão. No dia seguinte, cruzou a fronteira e chegou ao Brasil. O percurso de aproximadamente 2.700 km até a Chapada dos Guimarães deve durar cerca de cinco dias, com chegada prevista para o fim de semana.

A unidade de Foz do Iguaçu/PR da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), teve atuação essencial para a importação da elefanta. Na vistoria realizada na unidade, no dia 15 de abril, o Vigiagro analisou a documentação sanitária, verificou o cumprimento das exigências do certificado veterinário internacional e fiscalizou a entrada do animal no território nacional.

Após a inspeção, foi emitida a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento que acompanha Pupy até o destino final. Além disso, o processo envolveu a emissão de Licença de Importação pelo Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal (SISA/MT), além da Autorização de Embarque.

Pupy, de 36 anos, viveu por mais de três décadas no antigo zoológico de Buenos Aires ao lado da elefanta Kuky, falecida em outubro de 2024. Ela será a primeira elefanta africana a habitar o SEB, que já abriga cinco elefantes. A mudança marca uma nova fase na vida de Pupy, com mais espaço, liberdade e bem-estar.

Com informações do Mapa.

