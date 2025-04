Drive-thru de vacinação da SES encerra atendimento nesta quinta-feira (17) na Capital

Estrutura montada no centro da cidade aplicou mais de 7 mil doses contra a gripe desde o início de abril e funciona hoje até às 22h

Chega ao fim nesta quinta-feira (17) o funcionamento do drive-thru da Secretaria de Estado de Saúde (SES) como ponto de vacinação contra a gripe em Campo Grande. Instalada no quartel do Corpo de Bombeiros, na Rua 14 de Julho, a estrutura funcionará hoje das 18h às 22h, encerrando oficialmente a campanha de imunização no local.

Desde o início de abril, mais de 7,4 mil doses foram aplicadas no drive-thru, que se destacou como uma das principais alternativas para quem precisava se vacinar fora do horário comercial, inclusive em fins de semana e feriados.

Durante os dias úteis, os maiores volumes de vacinação foram registrados na quinta-feira (4), com 380 doses aplicadas, na sexta-feira (11), com 300 doses, e na segunda-feira (7), com 330. Nos demais dias de semana, o atendimento variou entre 200 e 360 doses por dia.

De acordo com Frederico Moraes, gerente de imunização da SES, o objetivo da estrutura foi justamente ampliar o alcance da vacinação, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou possui horários restritos.

“O funcionamento noturno e aos finais de semana permite alcançar trabalhadores e pessoas que não podem ir às unidades durante a semana”, explica.

Podem se vacinar os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros.

A vacinação no drive-thru não exige agendamento e será realizada hoje até às 22h.

