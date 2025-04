Governo do Estado firma novos convênios com a Capital e destina R$38 milhões para obras de infraestrutura

Recursos serão aplicados na pavimentação de bairros da região norte da Capital e em intervenções no Córrego Anhanduí, com foco em segurança hídrica e qualidade de vida

O Governo de Mato Grosso do Sul firmou dois novos convênios com a Prefeitura de Campo Grande para a execução de obras de infraestrutura urbana. Publicados na edição de terça-feira (15) do Diário Oficial do Estado, os acordos, estabelecidos por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), somam R$ 37.940.210,41 e preveem a continuidade da pavimentação em bairros da região norte da Capital e intervenções no Córrego Anhanduí.

Segundo o Estado, os investimentos integram o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) e têm vigência prevista de 21 meses. Um dos convênios, no valor de R$27.485.415,84, será destinado à finalização da pavimentação nos setores Nova Lima III – Etapa C1, Nova Lima IV – Etapa D e Vila Nasser – Etapa A. O outro, de R$10.454.794,57, é voltado à ampliação do manejo de águas pluviais no Córrego Anhanduí, região frequentemente afetada por alagamentos.

Para o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, os recursos destravam obras essenciais para o cotidiano dos moradores da capital. “Estamos garantindo recursos importantes para destravar obras que impactam diretamente a vida das pessoas. Campo Grande é prioridade para o Governo, e esses aportes são fruto de uma gestão integrada que entende as reais necessidades dos bairros e da população”, afirmou.

As obras de infraestrutura no bairro Nova Lima, iniciadas em 2017 com apoio estadual, vêm sendo reforçadas ao longo dos anos, com etapas concluídas e outras em andamento. Já no Córrego Anhanduí, a ampliação das ações de drenagem pluvial busca reduzir riscos de inundações e melhorar a segurança hídrica da região.

Antes desses novos convênios, o Governo do Estado já havia investido R$41,5 milhões em obras estruturantes nas regiões contempladas. Com os novos repasses, o total ultrapassa R$79 milhões em aportes para a Capital.

