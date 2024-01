Efetivação de matrícula de alunos novos do ensino fundamental da reme de Naviraí vai até 30 de janeiro

Começou hoje(25), a etapa de conclusão de matrículas do ensino fundamental da reme de Naviraí. Esse processo é essencial para confirmação da matrícula.

Os pais ou responsáveis terão entre os dias 25 a 30 de janeiro, das 07h às 13h para iretem até a Gerência de Educação para retirar a designação de matrícula e se dirigirem à unidade escolar selecionada e assim efetivar a matrícula do aluno.

Essa etapa é crucial para garantir que cada estudante seja alocado corretamente na escola pretendida de acordo com a disponibilidade de vagas.

Para mais informações, a equipe da Gerência de Educação estará à disposição para tirar dúvidas e prestar todo o suporte necessário dos pais ou responsáveis dos estudantes.

A Gerência de Educação fica localizada na Avenida Amélia Fukuda, número 82, no Centro.

