Concurso para a prefeitura de Naviraí está com inscrições abertas

Foi aberto no dia 08 de janeiro de 2024 as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura de Naviraí. As inscrições só podem ser feitas pela internet pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O prazo para se inscrever vai até o dia 15 de fevereiro e para realizar as inscrições acesse o site da Fapec. No site poderá ser preenchido e impresso o formulário de inscrição, emitir o boleto, também acessar o edital do concurso e conferir as vagas para os cargos.

A taxa de inscrição de nível superior é de R$ 120,00, nível médio é de R$ 100,00 e e nível fundamental R$ 90,00. Ao todo, são 93 vagas, mais o cadastro de reserva, distribuídas da seguinte forma: Cargos de Nível Superior: 31 vagas; Cargos de Nível Médio: 30 vagas; Cargos de Nível Fundamental: 32 vagas.

As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 10 de março de 2024, em Naviraí, em horários e endereços a serem divulgados por edital específico. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado, podendo ser prolongado ou não pela Prefeitura do município.

O objetivo é preencher cargos no quadro efetivo de pessoal da Administração Municipal. O concurso será organizado Prefeitura Municipal de Naviraí e conduzido pela Comissão do Concurso designada pela da Portaria nº 324 de 29 de junho de 2023.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.