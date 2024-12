Funtrab oferece mais de 3.500 vagas de emprego nesta segunda-feira

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a abertura de 3.556 vagas de emprego nesta segunda-feira (16), distribuídas em 35 unidades espalhadas pelo Estado. As oportunidades variam entre estágios, trabalhos temporários e empregos de tempo integral, conforme comunicado enviado à imprensa.

Na Capital, são 956 vagas disponíveis, incluindo 52 destinadas a pessoas com deficiência e 83 oportunidades de estágio para estudantes de ensino superior. Entre as profissões com vagas abertas estão açougueiro, adesivador, ajudante de obras, babá, caseiro, contador, encanador, eletricista, frentista, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico, motoboy, operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo, recepcionista, salgadeira, técnico de enfermagem, vendedor e zelador, entre outras.

As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio. A Funtrab recomenda que os interessados compareçam o mais rápido possível para garantir sua candidatura. Para concorrer, é necessário comparecer à unidade da Funtrab mais próxima portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em Campo Grande, a agência está localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

