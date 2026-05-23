Secretário paraguaio morre após atentado a tiros durante reunião política em Pedro Juan Caballero

O secretário de Assuntos Indígenas da Governadoria de Amambay, Eulalio Aquino, de 45 anos, morreu na noite de sexta-feira (22) após ser alvo de um atentado a tiros em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da imprensa paraguaia, Aquino participava de uma reunião política no bairro Jardín Aurora quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra ele.

A vítima foi atingida na cabeça e em outras partes do corpo. Após o ataque, equipes de segurança prestaram socorro e encaminharam o secretário em estado grave ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, utilizando uma viatura da unidade especial da Polícia Nacional do Paraguai.

Apesar das tentativas de reanimação feitas pelos médicos, Eulalio Aquino não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar.

Além de ocupar o cargo de secretário de Assuntos Indígenas da Governadoria de Amambay, Aquino também era pré-candidato a vereador em Cerro Corá pelo movimento político Honor Colorado.

Em entrevista à imprensa, o governador de Amambay, Juan Acosta, lamentou o atentado e afirmou que o estado de saúde da vítima já era considerado extremamente grave antes da confirmação da morte.

As autoridades paraguaias seguem investigando o caso e realizam buscas para identificar e localizar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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