Jovem é executado a tiros em frente a conveniência e suspeito foge após sequestrar motorista em Naviraí

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (25), em Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul, distante 358 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu em frente a uma conveniência na região central da cidade.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como João Vitor Silva da Fonseca. Equipes da Polícia Militar faziam patrulhamento quando ouviram disparos e, ao chegarem ao local, encontraram o rapaz caído, com ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele não resistiu.

Informações iniciais apontam que o jovem estava em frente ao estabelecimento quando foi surpreendido pelo atirador, que se aproximou e efetuou vários disparos, principalmente na região da cabeça. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Após o crime, o suspeito obrigou um motorista de aplicativo a ajudá-lo na fuga. Sob ameaça, a vítima foi forçada a dirigir por diferentes pontos da cidade e até por uma rodovia, além de abastecer o veículo durante o trajeto.

O motorista relatou que, depois de percorrer vários trechos, o autor desembarcou na MS-141, onde entrou em outro carro que dava suporte à fuga. Assim que conseguiu se afastar, ele procurou ajuda e acionou a Polícia Militar.

O principal suspeito foi identificado como Glauber Miranda Tinoco, de 29 anos, que já era procurado por outro crime ocorrido em 2025, quando teria efetuado disparos contra um homem em um bar da cidade.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado. A Polícia Civil segue em busca do suspeito.