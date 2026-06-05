IFMS abre mais de 500 vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol em dez municípios de MS

Inscrições seguem até 28 de junho; aulas começam em agosto no formato semipresencial

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para cursos gratuitos de inglês e espanhol. São mais de 500 vagas distribuídas em dez municípios do estado, com início previsto para agosto.

Para se inscrever, basta acessar a página do candidato de seleção da IFMS por este link seleção para ingresso.

Os cursos são oferecidos na modalidade semipresencial, com parte das atividades realizadas em uma plataforma online, onde os estudantes acessam videoaulas, textos e exercícios. Há também um encontro presencial obrigatório por semana, normalmente no período noturno. No curso de Inglês Básico II em Dourados, as aulas presenciais ocorrem no período vespertino.

A carga horária varia entre 160 e 200 horas, com duração média de cinco meses. A escolaridade mínima exigida depende do curso escolhido.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 28 de junho, pela Página do Candidato do sistema de seleção do IFMS. O candidato deve acessar a plataforma, atualizar os dados, escolher o curso e o local de oferta e confirmar a inscrição.

A seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 2 de julho. O resultado final e a primeira chamada estão previstos para 13 de julho. Candidatos aos cursos de nível Básico II deverão fazer uma prova online de nivelamento entre 8 e 15 de julho, exceto os que já concluíram o nível Básico I.

As matrículas dos convocados na primeira chamada começam em 22 de julho. Caso não sejam preenchidas todas as vagas, novas chamadas poderão ser feitas.

As vagas estão distribuídas entre Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba e São Gabriel do Oeste. Os cursos ofertados são Inglês Básico I e II e Espanhol Básico I e II, com turmas de 20 a 40 vagas, dependendo do município.

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