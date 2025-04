Caminhoneiro morre após bater em acostamento e cair de ponte na BR-163

Na última quarta-feira (16), o caminhoneiro identificado como Fernando Antônio de Oliveira, de 53 anos, morreu após colidir em um guard-rail na BR-163, Juti e Naviraí.

O acidente aconteceu na altura do km-165 quando a vítima conduzindo o Mercedes-Benz baú perdeu o controle e saiu da pista. O veículo colidiu com um guard rail na ponte e o motorista acabou caindo no Rio Bonito. O caminhoneiro transportava uma carga de ração de peixes.

O corpo foi localizado horas depois pelo Corpo de Bombeiros. O caso está sendo investigado para apurar as causas.

