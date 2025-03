CRM-MS abre inscrições para concurso público com vagas para níveis fundamental, médio e superior

Provas serão realizadas em Campo Grande, e salários podem chegar a R$ 8,5 mil, além de benefícios

O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) abriu inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. O certame contempla cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29, além de benefícios como vale-alimentação, plano de saúde e vale-transporte.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso, até às 23h do dia 14 de abril. As taxas de inscrição são de R$ 40 para nível fundamental, R$ 55 para nível médio e R$ 70 para nível superior.

Entre os cargos disponíveis estão auxiliar administrativo, agente fiscal, assistente administrativo, advogado, analista administrativo, analista de informática, contador, controlador interno e médico fiscal. Todas as vagas são para lotação em Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais.

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos e avaliação de títulos para os de nível superior. As provas serão aplicadas na Capital, no dia 25 de maio.

Mais informações podem ser acessadas no edital disponível no site da banca organizadora.

