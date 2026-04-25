Dourados inicia vacinação contra chikungunya em meio a cenário crítico da doença

A vacinação contra a chikungunya começa na próxima segunda-feira (27) em Dourados, no sul do Estado. A campanha será realizada em todas as unidades de saúde do município, como parte das ações emergenciais para conter o avanço da doença, que já provocou mortes e milhares de casos na cidade.

O público-alvo da vacinação inclui pessoas de 18 a 59 anos, que receberão dose única do imunizante. No entanto, a aplicação exige avaliação prévia, já que há contraindicações. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a triagem considera comorbidades e condições clínicas, o que pode tornar o processo mais lento.

As doses começaram a chegar ao município na última semana e foram distribuídas para todas as salas de vacinação, incluindo unidades de saúde indígena. Profissionais de enfermagem também passaram por capacitação para garantir a aplicação correta e orientar a população.

A meta da campanha é imunizar pelo menos 27% do público-alvo, o equivalente a cerca de 43 mil pessoas. O imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica Valneva em parceria com o Instituto Butantan e aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em abril de 2025. A estratégia integra um projeto-piloto do Ministério da Saúde voltado a municípios com alto risco de transmissão.

Dourados vive um cenário considerado crítico. O município registra cerca de 5 mil casos prováveis de chikungunya, com mais de 2 mil confirmações e milhares ainda em investigação. A taxa de positividade permanece elevada, variando entre 59% e 72% nos últimos 15 dias, o que indica intensa circulação do vírus.

Até o momento, oito mortes foram confirmadas, sendo sete entre moradores da reserva indígena. Há ainda óbitos em investigação e dezenas de pacientes internados. Diante da situação, o município decretou estado de calamidade em saúde pública por 90 dias, devido à sobrecarga no sistema de saúde.

A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e causa febre alta e dores intensas nas articulações, podendo evoluir para quadros graves. Não há tratamento antiviral específico, sendo o atendimento focado no alívio dos sintomas.

Contraindicações e ação especial

A vacina não é indicada para gestantes, lactantes, pessoas imunossuprimidas, pacientes em tratamento contra o câncer, transplantados recentes e outros grupos específicos. Também não deve ser aplicada em quem apresentou febre grave recente, teve chikungunya nos últimos 30 dias ou recebeu outras vacinas em curto intervalo.

Além da vacinação nas unidades de saúde, a prefeitura programou uma ação especial em formato drive-thru no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, das 8h às 12h, no pátio da prefeitura.

A expectativa é que a imunização ajude a reduzir a transmissão e a pressão sobre o sistema de saúde, que já opera acima da capacidade.

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