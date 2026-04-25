Cadelinha se despede de tutor em hospital e momento comove equipe e familiares no RS

Uma cena de despedida marcada por afeto emocionou familiares e profissionais de saúde no Hospital São Sebastião, no norte do estado. O paciente Walter de Souza Jesus, de 71 anos, morreu poucas horas depois de receber a visita de sua cadelinha, Lilica, companheira de oito anos.

A visita aconteceu no domingo (19), após um pedido da família. Segundo informações do hospital, Walter estava em cuidados paliativos, sem perspectivas de recuperação, e apresentava sinais de inquietação nos momentos finais.

Diante da situação, familiares acreditaram que faltava um último encontro. A entrada de Lilica foi autorizada, e a reação da cadelinha chamou a atenção de todos no local.

Ao chegar ao quarto, ela se aproximou lentamente do leito e, em silêncio, colocou a pata sobre a mão do tutor — gesto que, segundo relatos, era comum entre os dois ao longo dos anos de convivência.

Amor até o fim

Durante a visita, Lilica permaneceu tranquila ao lado de Walter, sem sinais de agitação. A cadelinha ficou próxima da cama, observando o tutor e acompanhando o momento de despedida.

O vínculo entre os dois, construído ao longo de anos, ficou evidente na cena, descrita pela equipe como um momento de lealdade e conexão profunda.

Poucas horas após a visita, Walter faleceu. Para familiares e profissionais de saúde, a despedida simbolizou um laço que permaneceu até o fim da vida.

A história foi compartilhada pelo hospital e ganhou repercussão nas redes sociais, emocionando internautas e destacando a relação de afeto entre humanos e animais de estimação.

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