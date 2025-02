Mato Grosso do Sul tem rendimento domiciliar per capita acima da média nacional

Dados do IBGE mostram que todas as unidades do Centro-Oeste superam a média brasileira, com o DF liderando o ranking

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (28) os dados referentes ao rendimento médio domiciliar per capita de 2024. O Distrito Federal lidera o ranking nacional com R$ 3.444, enquanto Mato Grosso do Sul apresenta um rendimento de R$ 2.169, posicionando-se acima da média brasileira de R$ 2.069.

A região Centro-Oeste como um todo demonstrou desempenho superior, com todas as suas unidades federativas registrando rendimentos acima da média nacional. Além do Distrito Federal e de Mato Grosso do Sul, Goiás apresentou R$ 2.098, e Mato Grosso R$ 2.276.

A divulgação desses dados atende à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE). As informações foram coletadas ao longo do ano pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). O IBGE ressalta que os valores são nominais, não considerando o efeito da inflação, e servem como uma “fotografia” do ano de 2024, sem intenção de comparações históricas.

A série histórica completa, com valores ajustados pela inflação e permitindo comparações anuais, será divulgada em maio.

