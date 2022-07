Vereadores da Capital apreciam um veto da prefeita e um projeto

Vereadores da Capital votaram dois projetos nesta terça-feira (12), sendo um projeto vindo do executivo da Capital e o outro de autoria do vereador Roberto Avelar, o “Beto” (PSD), que sugere o os chamados drive-thru, na via pública em frente de locais como escolas e academias para apenas o embarque e desembarque de pessoas. Já o veto da prefeita Adriane Lopes prevê mudanças imediatas no pedido de alvará imediatos.

O projeto de lei 10.312/21 do vereador Roberto Avelar, o “Beto” (PSD), prevê que estabelecimentos de ensino, escolas, colégios, universidades e academias peçam à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) a criação de áreas de embarque e desembarque, os chamados drive-thru, na via pública acabando com filas duplas.

Os drive-thru teriam sinalizações feitas pela Agetran e os embarques e desembarques organizados pelos estabelecimentos. A ideia é que as escolas, universidades e academias organizem a saída para que a fila ande e não haja fila dupla.

Os vereadores votarão também o veto da prefeita ao projeto de lei 781/21, que previa mudanças na obtenção de alvará imediato, derrubando alguns entraves que atrasaram as construções.

A prefeita sancionou a lei com as alterações, mas vetou uma parte.

A decisão está na mão dos parlamentares que podem votar pela manutenção ou derrubada do veto ao projeto do presidente da mesa, vereador Carlos Augusto Borges, o “Carlão” (PSB).