Aumento do salário da prefeita e secretários ficou para 2023

A última sessão do ano na Capital na Câmara foi movimentada nesta terça (20), e o projeto esperado pelo executivo que previa o reajuste do salário da prefeita e dos secretários ficou para 2023.

O presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB), informou que o projeto não seria votado nesta sessão, após paralisar a sessão por alguns minutos e se reunir com os vereadores.

O projeto da mesa diretora aumenta em até 59,9% o salário da prefeita Adriane Lopes, de secretários e 500 servidores, incluindo auditores e odontólogos. Isso porquê o salário destes servidores é vinculado ao salário do prefeito, o que faz, segundo a justificativa para o aumento, que estes funcionários sejam prejudicados.

O projeto de lei reajusta para R$ 35.462,22 o salário do prefeito, o que equivale a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, seguindo o que determina a lei, e dos secretários para R$ 30.142,70 (trinta mil, cento e quarenta e dois reais e setenta centavos), a partir de 1º de janeiro de 2023.

No projeto há justificativa de que o subsídio do prefeito já se encontrava em defasagem de 72% em 2012, quando o reajuste do subsídio foi 33%, considerando passar de R$ 15.882,00 para R$ 20.412,42 (vinte mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

Os auditores odontólogos estiveram na Câmara protestando mas sem sucesso terão que esperar a pauta retornar em fevereiro.