Inverno está chegando! Empresárias de Campo Grande apostam na queda de temperaturas

O calor pode até ser predominante em Mato Grosso do Sul – e em todo o Brasil – mas mesmo assim, o frio deverá chegar no Estado, a partir desta sexta-feira (8), com temperaturas em queda ao longo do fim de semana. Segundo a meteorologia, no sábado (9) e no domingo (10), a mínima será de 9º em Campo Grande.

Com todo esse frio, é preciso se preparar para a mudança brusca de temperatura. Pensando nisso, alguns comércios de Campo Grande já apostaram no novo clima e trouxeram novas coleções e peças para as vitrines.

A chegada da coleção de inverno às lojas não representa apenas a troca de peças leves por roupas mais encorpadas, mas também um momento estratégico para o setor, que passa a observar com mais atenção as preferências do público, as tendências que ganham força e a influência do clima nas decisões de compra. Entre cores, tecidos, modelagens e combinações que prometem aquecer os dias mais frios, lojistas apostam em planejamento, curadoria e leitura de cenário para atender a demanda de quem já procura renovar o guarda-roupa para a estação.

A proprietária da Loja Mon Amour, Gabriela Ribeiro Leonardi, usa das redes sociais para engajar a clientela e trazer as novidades, para todos os tipos de corpos e estilos. Com a chegada da coleção de inverno, ela traz um ‘toque à mais’ as suas peças, de forma muito única na cidade.

“Além do tradicional que já é sucesso em nossas lojas, fomos adiante e realizamos uma curadoria intensa para trazer ao nosso Estado o que há de mais moderno em tecidos e texturas”, explicou em entrevista ao Jornal O Estado.

De forma exclusiva, ela lançou a ‘Coleção Cápsula China’. Em busca de novas tendências, Gabriela viajou para a China para conhecer a produção têxtil que chega no Brasil, acompanhar detalhes da execução, escolher tecidos, modelagem e assim desenvolver as próprias peças, com modelagens que servem para os corpos das brasileiras.

“Foi tudo pensado nas nossas clientes. Selecionamos cada peça com o olhar estratégico, criando uma coleção cheia de tendências, qualidade e estilo. E a melhor parte, agora somos importadores diretos, garantindo preços ainda mais acessíveis. Meu intuito principal com a coleção foi trazer peças que as clientes façam um investimento e usem por vários anos”, explicou.

As peças para compor a coleção foram definidas pensando especialmente no nosso clima, que possui um inverno com dias mais frios e outros mais amenos. “Por isso desenvolvemos peças mais pesadas para o frio intenso, mas com foco em uma coleção versátil, perfeita para o inverno sul-mato-grossense”, destacou Gabriela.

Já para Diana Leite, proprietária da loja Di Modas, as peças de inverno são colocadas à venda desde fevereiro, antecipando assim outras lojas, pensando nos mais ‘friorentos’. “Nós compramos no final do ano e desde então estamos com as peças. Tem que fala: ‘ah, mas aqui não é frio’; é sim! De manhã e de noite o tempo muda. Então, desde fevereiro a gente já está vendendo inverno”.

Com uma estratégia diferente de Gabriela, a Di Modas, começa a trabalhar com a coleção infantil, antecipando a volta às aulas. “Moletom, pijama de manga longa, casaquinho infantil não tão grosso, toda essa parte de meia estação começa pelo infantil, ainda em fevereiro. Agora em maio começamos com luvas, touca, casacos mais grossos para quem pilota motocicleta. E vamos com essas coleções até agosto e setembro”, explicou.

Segundo a empresária, as vendas acontecem durante boa parte do ano devido ao clima de Campo Grande, onde predomina manhãs e noites mais frias. “A nossa escolha de peças vai muito pelo que está no Brás [bairro de São Paulo conhecido por ser um grande centro comercial], e o que está bombando lá é muita lã, casaco de moletom e conjuntos. Trazemos essas referências”, disse Diana.

“Nossas consumidoras podem esperar uma coleção versátil ,atual e pensada para o nosso clima com peças que unem estilo, conforto e praticidade para transitarem com elegância entre os dias mais amenos e os mais frios do nosso inverno”, finaliza Gabriela.

Vai vestir o que?

Conforme a plataforma de dados WGSN Fashion Buying, a temporada de inverno será marcada pela fusão do clássico com contemporâneo, com cores e peças chaves como tendência. Aqui vai alguns exemplos:

* Cereja: tons escuros se mantêm como destaque, como preto, marrom, marinho e cinza, mas a novidade é o ‘Berry Tones’, algo puxado para o vinho, vermelho e cereja, que auxiliam na composição de looks;

* Tons marrom-escuros em alta: “Com um crescimento comparado com a temporada anterior, o tom oferece uma sensação de familiaridade e apelo atemporal, sendo uma ótima alternativa ao preto”, pontuou a análise;

* Camisa de botão (peça-chave): As camisas de botão estão se tornando cada vez mais populares nas passarelas, e são uma peça fundamental da tendência ‘Moda de escritório’, que incorpora um toque de alfaiataria moderna à moda.

Por Carolina Rampi

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