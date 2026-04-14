Teatro, cinema e música: confira a agenda do Sesc Teatro Prosa de 14 a 18 de abril

O Sesc Teatro Prosa traz uma programação cultural diversificada para diferentes públicos; os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla

Começando a programação nesta terça-feira (14), o Sesc Teatro Prosa apresenta o espetáculo de dança “Desenho do Tempo”, com Marcos Mattos e Renata Leoni. A apresentação é o encontro de dois artistas que dançam a vida e o pensamento. Marcos Mattos e Renata Leoni, companheiros de longa trajetória na dança em Campo Grande (MS), voltam a dividir o palco para revisitar memórias e afetos. Sob a orientação da coreógrafa Esther Weitzman, o duo constrói um caminho de escuta e presença. O corpo fala, a amizade se move, e o público é convidado a compartilhar esse diálogo feito de silêncio, respiração e entrega.

Na quarta-feira (15), às 19h, será exibido o filme “Que Horas Ela Volta?”, dirigido por Anna Muylaert. O longa, com classificação 12 anos, conta a história de Val, uma nordestina que trabalha como babá para uma família de classe alta em São Paulo. Quando sua filha Jéssica vai prestar vestibular na capital, a jovem desafia os papéis sociais dentro da casa, questionando a hierarquia existente. O filme, de 2015, tem 114 minutos de duração.

Já na quinta-feira (16), também às 19h, o público poderá assistir ao show musical “Trem do Pantanal 50 anos” com Paulo Simões. O evento celebra os 50 anos da composição da música “Trem do Pantanal”, um marco da cultura Sul-mato-grossense. Paulo Simões, que compôs a música em 1975 com Geraldo Roca, apresenta uma versão inédita ao vivo gravada em 2023 no Teatro do Mundo. O show, de classificação livre, traz um ícone da música brasileira.

Sexta-feira (17), às 19h, o Sesc Teatro Prosa recebe a “Vogue Night com House of Hands Up”, parte do Circuito Ecoball. A noite de vogue contará com apresentações nas categorias Vogue Performance APT, Runway Beginner APT e Baby Vogue APT, sem dresscode. Classificação: 12 anos.

Para finalizar a programação, sábado (18), às 16h, o público infantil poderá se divertir com o espetáculo “Turma do Bolonhesa apresenta Dom Quixote”, com a Cia Teatro do Mundo. A atração, com classificação livre, é uma adaptação do clássico “Dom Quixote”, escrito por Miguel Cervantes. Através de palhaçaria, música e interação com a plateia, o espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma aventura cheia de humor e poesia.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

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