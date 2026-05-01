Dia do Trabalho altera funcionamento de serviços em Campo Grande; veja o que abre e fecha

O feriado nacional do Dia do Trabalhador provoca mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados em Campo Grande nesta sexta-feira (1º). A maioria dos atendimentos será suspensa, com retorno previsto para segunda-feira (4), enquanto setores essenciais seguem operando com escalas diferenciadas.

Transporte coletivo tem operação especial

O transporte público funcionará com adaptações. Linhas como 244, 322, 410, 418, 419, 422 e 424 atenderão áreas industriais, enquanto as linhas 515 e 522 seguem o plano de sábado. As demais operam em escala de domingos e feriados.

Haverá ainda reforço com veículos reserva posicionados em terminais estratégicos, como Guaicurus, Morenão, Bandeirantes e Aero Rancho. Ajustes podem ocorrer conforme a demanda, sob monitoramento da Agetran.

Comércio fecha; supermercados podem abrir

O comércio varejista, incluindo lojas de rua e shopping centers, estará fechado, conforme determinação da Fecomércio MS e do Sindivarejo.

Já os supermercados estão autorizados a funcionar, segundo a Amas, desde que respeitem os direitos trabalhistas, como pagamento adicional ou folga compensatória.

INSS, bancos e Correios não funcionam

As agências do INSS estarão fechadas, com retorno na segunda-feira (4). O atendimento eletrônico segue disponível pelo aplicativo e site Meu INSS.

O mesmo vale para bancos, conforme regras do Conselho Monetário Nacional, que não considera feriados como dias úteis.

As agências dos Correios também não abrem na sexta-feira, retomando parcialmente no sábado (2), com atendimento automatizado disponível durante todo o período.

Bioparque abre em horário especial

O Bioparque Pantanal funcionará das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30. A visita é gratuita, mas exige agendamento prévio.

Shoppings terão funcionamento parcial

Apesar das lojas fechadas, áreas de lazer e alimentação funcionam em horário especial:

Shopping Bosque dos Ipês: praça de alimentação das 11h às 21h; cinema conforme programação da UCI Cinemas

Shopping Campo Grande: alimentação das 10h às 22h; cinema com Cinemark

Norte Sul Plaza: alimentação das 11h às 21h; cinema da Cinépolis; Fort Atacadista abre das 7h às 22h

Pátio Central Shopping: fechado

Órgãos públicos suspendem expediente

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado não terão expediente, mantendo apenas serviços essenciais.

O TJMS funcionará em regime de plantão para casos urgentes, como habeas corpus e mandados de segurança.

Saúde e segurança mantêm atendimento

As UPAs e CRSs funcionam normalmente por 24 horas. Delegacias como Depac Centro, Cepol e Deam também seguem com atendimento ininterrupto.

Já a Casa da Saúde não terá atendimento no feriado, retomando na segunda-feira (4).

Detran suspende atendimento presencial

O Detran-MS não terá atendimento presencial, mas mantém serviços digitais disponíveis ao público.

Com a alteração generalizada nos serviços, a orientação é que a população se programe com antecedência para evitar transtornos durante o feriado.

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