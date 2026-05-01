Recepcionista é baleada no tórax durante roubo de R$ 35 em motel de Campo Grande

Uma recepcionista de 50 anos foi baleada no tórax durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (1º), no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. A vítima estava trabalhando quando foi surpreendida pela autora do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada inicialmente para atender uma denúncia de lesão corporal. Ao chegar no local, o gerente do estabelecimento informou que se tratava, na verdade, de um roubo com tentativa de homicídio.

Segundo relato de testemunha, a suspeita, uma mulher com idade aparente entre 30 e 45 anos, de baixa estatura e cabelo curto, entrou no motel e pediu a senha do Wi-Fi, alegando que se hospedaria. No momento em que a funcionária começava a inserir a senha no celular, a autora anunciou o assalto.

Em seguida, a mulher sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou um disparo, atingindo o tórax da recepcionista. Após o tiro, ela pegou o aparelho de volta e roubou R$ 35 em dinheiro, fugindo logo depois. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens já foram entregues à polícia, que investiga o caso.

A vítima foi socorrida pelo gerente até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro e, devido à gravidade do ferimento, transferida para a Santa Casa, onde permanece internada na ala vermelha. No local do crime, os policiais não encontraram sinais de arrombamento, já que o disparo foi feito pela janela. A perícia técnica realizou os levantamentos e apreendeu um projétil de arma de fogo.

Rondas foram feitas na região, mas a suspeita ainda não foi localizada. Em conversa com os policiais, a vítima afirmou não conhecer a autora. Devido ao estado de saúde, a mulher não foi encaminhada à delegacia. O caso foi registrado como roubo qualificado, quando há uso de violência que resulta em lesão corporal, e segue sob investigação.

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