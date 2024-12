Dia D contra a dengue: “Uma chamada de atenção para todos”, diz Nísia

Mobilização nacional será no próximo sábado (14) em todo o país. Durante entrevista, ministra da Saúde convocou a população a participar dos esforços contra o Aedes aegypti

este momento, é fundamental a conscientização de cada cidadão para evitar os focos do mosquito”, declarou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante participação no “Bom dia, Ministra” desta quinta, 12 de dezembro. A fala é referente à mobilização nacional contra a dengue – o “Dia D”, que será realizado em todo o país para conscientizar a sociedade sobre as medidas preventivas.

“Cada um pode fazer o ‘Dia D’ na sua comunidade, buscando sempre o reforço dos nossos profissionais, agentes comunitários, agentes de endemia. Em 75% dos casos, os focos estão nas nossas casas ou no entorno delas. Então, é uma chamada de atenção para todos”

Nísia Trindade, ministra da Saúde

Ao longo do próximo sábado, 14 de dezembro, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias estarão uniformizados e identificados, visitando residências em todo o país. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de medidas simples para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença. A iniciativa une Governo Federal, estados, municípios e a população.

“Quero convidar todos para se somarem aos esforços. Os locais onde vão se concentrar as atividades serão divulgados. Cada um pode fazer o ‘Dia D’ na sua comunidade, buscando sempre o reforço dos nossos profissionais, agentes comunitários, agentes de endemia. Em 75% dos casos, os focos estão nas nossas casas ou no entorno delas. Então, é uma chamada de atenção para todos”, afirmou Nísia.

A titular da Saúde reforçou que os dados ao longo do ano foram expressivos e que, em função disso, fica ainda mais estratégica a necessidade de conscientização. “São mais de 6 milhões de casos notificados. A fase agora é de forte prevenção, controle dos focos, mas sabemos que haverá casos. Para isso, temos que estar organizados. É a organização do SUS, da assistência, o papel dos estados, dos governadores nesse processo”.

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO — De acordo com o Boletim InfoDengue, até a Semana Epidemiológica 49 (de 1 a 7/12/2024), houve aumento contínuo nos casos prováveis de dengue e chikungunya, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, com registros em menor escala no Centro-Oeste. O Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná foram as unidades da federação com maiores incidências da doença.

INVESTIMENTO 50% MAIOR — O Governo Federal já destinou R$ 1,5 bilhão para o controle da dengue no ciclo 2024/2025. O recurso representa aumento de 50% em relação ao período anterior. Além de distribuir inseticidas e biolarvicidas aos estados para potencializar as ações de vigilância e controle, os recursos estão sendo aplicados em:

» Novas tecnologias: Métodos como o Wolbachia, estações disseminadoras de larvicidas (EDLs) e mosquitos estéreis

» Vacinação: garantia de doses para o público elegível

» Insumos laboratoriais: aquisição de materiais para testagem de arboviroses

» Portarias emergenciais: medidas contra surtos da doença e projetos de pesquisa

Com informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal.