Bioparque Pantanal celebra a marca de 1 milhão de visitantes sendo referência no turismo da Capital

O Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, atingiu nesta quinta-feira (12), a impressionante marca de 1 milhão de visitantes desde sua inauguração em março de 2022, consolidando-se como um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul. Como celebração, colaboradores foram homenageados pelo trabalho desenvolvido no empreendimento.

Diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri destacou o empenho e dedicação dos servidores e a gratidão ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Governo, Rodrigo Perez, por acreditarem no trabalho realizado no ponto turístico.

“Alcançar a marca de 1 milhão de visitantes é um marco histórico que reforça o compromisso do Governo do Estado, por meio do Bioparque Pantanal, com a preservação ambiental, a educação e o lazer. Esse resultado só foi possível graças a confiança do governador e do secretário de governo em nosso trabalho e ao empenho e dedicação de todos os nossos colaboradores, que diariamente se esforçam para oferecer uma experiência única aos nossos visitantes. Hoje, queremos reconhecer e homenagear o trabalho de cada funcionário, que é fundamental para o sucesso desse espaço que pertence a todos”.

Localizado em Campo Grande, o empreendimento não só atrai turistas de todo o Brasil e do exterior, mas também alavanca a economia local, impulsionando hotéis, restaurantes e diversos setores do comércio e serviços. Ainda segundo Balestieri, o espaço vai muito além de ser uma atração de lazer. “O Bioparque Pantanal é um verdadeiro espaço de experiência e conhecimento para todos, sustentado pelos pilares da educação ambiental, conservação, pesquisa, inclusão, inovação, cultura e lazer. Nosso objetivo é oferecer uma vivência única para todos os visitantes, conectando-os à biodiversidade do Pantanal, dos 5 continentes e promovendo reflexões sobre a importância da preservação ambiental”, destaca.

Desde sua abertura, o Bioparque Pantanal tem projetado o turismo de Campo Grande para o cenário nacional e internacional, atraindo olhares para a riqueza natural e cultural da região. A estrutura moderna e o compromisso com a o meio ambiente, a ciência e a pesquisa têm cativado tanto turistas quanto estudiosos, contribuindo para o reconhecimento do Mato Grosso do Sul como um destino de destaque.

Além do impacto turístico, o Bioparque tem gerado um efeito positivo significativo na economia local. O aumento no fluxo de visitantes tem aquecido o setor hoteleiro, a gastronomia e o comércio, fortalecendo a economia da capital sul-mato-grossense.

Conforme explica a gerente comercial do Bioparque, Tânia Van Der Sand capacitações com o trade turístico são realizados com frequência para apresentação das novidades e os trabalhos desenvolvidos no local. “Essa aproximação é muito importante para estreitar laços com os setores. A rede hoteleira, por exemplo informou que neste ano tiveram aumento na ocupação, principalmente em períodos de baixa temporada, isso em decorrência do Bioparque”.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram