1º Fórum da Rede de Atenção Psicossocial vai acontecer nesta sexta-feira

Campo Grande recebe nesta sexta-feira (13) o 1º Fórum da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com o tema “Saúde Mental Tecendo Rede”. O evento promovido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) será realizado no Auditório do Bioparque Pantanal, das 7h às 17h, e tem como finalidade fortalecer a integração entre os serviços de saúde mental, promovendo uma assistência mais eficiente e humanizada.

O Fórum se constitui como um espaço de diálogo e construção coletiva, abordando os desafios e propondo soluções para aprimorar o atendimento em saúde mental no município. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) desempenha um papel essencial no cuidado de pessoas com transtornos mentais e sofrimento psicológico, com foco na reabilitação e inclusão social.

Embora avanços significativos tenham sido alcançados na área, ainda há desafios a serem enfrentados, como a integração dos serviços e a articulação com outras políticas públicas.

Com palestras de especialistas, rodas de conversa e oficinas interativas, a programação busca atualizar os participantes sobre práticas em saúde mental e fomentar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas. Entre os destaques, estão atividades voltadas para o fortalecimento das competências dos profissionais e gestores da rede.

O 1º Fórum da Rede de Atenção Psicossocial de Campo Grande promete ser um marco no fortalecimento da saúde mental na cidade, promovendo avanços significativos para a construção de uma rede mais eficiente e inclusiva.

Objetivos do Fórum

Proporcionar um espaço de diálogo e integração para discutir a RAPS.

Incentivar a troca de experiências entre diferentes atores da rede.

Facilitar o acesso a recursos e redes de apoio para os usuários.

Estimular a melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde mental.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024

Horário: Das 7h às 17h

Local: Auditório do Bioparque Pantanal, Campo Grande/MS

Público-alvo: Profissionais de saúde, gestores, usuários, familiares e interessados no fortalecimento da RAPS.

Com informações da Prefeitura.