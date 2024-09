PRF apreende 210 kg de cocaína escondidos em bagageiro de ônibus na BR-267

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesse domingo (1), na BR-267, em Bataguassu, distante 341 quilômetros de Campo Grande, 210 quilos de cocaína escondidos em um ônibus.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam o veículo com destino a São Paulo, com 14 passageiros.

Ao realizarem vistoria, notaram que havia um compartimento oculto no bagageiro do ônibus e, ao abrirem, encontraram dezenas de tabletes contendo a droga.

O motorista contou que apenas dirigia o veículo e não sabia da existência do entorpecente. Um dos passageiros que era responsável pela viagem, contou que tinha ciência do transporte da droga, que deveria ser entregue em São Paulo. O caso foi registrado na Polícia Civil da cidade.

