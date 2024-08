Detran-MS produz documentário que aponta motociclistas como 80% das vítimas de trânsito

Está disponível para toda a sociedade no canal do Youtube do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) o documentário “Uma Escolha, Muitas Vidas”, que mostra as consequências de atitudes imprudentes no trânsito.

O vídeo mostra a rotina dos profissionais envolvidos no resgate e salvamento de vítimas de sinistros de trânsito na Capital.

O conteúdo também traz depoimentos fortes de pessoas que já estiveram na condição de vítima resgatada e ficaram com sequelas após serem vítimas do trânsito. Por possuir imagens fortes, não é recomendado para crianças.

Desde a ligação para o 193, o deslocamento da equipe que presta os primeiros socorros no local, até a entrada na Santa Casa de Campo Grande, a produção conta com imagens fortes de resgates e pacientes reais.

“A maior parte dos traumatizados que a gente recebe (Santa Casa) é oriundo do trânsito, a grande maioria, perto de 80%. E desses, a esmagadora maioria são motociclistas. Tem muita relação com negligência, imperícia e imprudência. E aí, ingestão de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade, autoconfiança, desrespeito às leis de trânsito”, alerta no vídeo o médico Rodrigo Quadros.

A diretora de Educação para o Trânsito, Andrea Moringo, enfatiza a parceria. “Essa produção é um desejo e ao mesmo tempo uma necessidade da Santa Casa de Campo Grande e de todas as instituições que atuam no resgate e prevenção dos sinistros de trânsito, principalmente envolvendo os motociclistas. Esperamos que seja amplamente divulgado a toda população, com o intuito de despertar uma mudança significativa de comportamentos e atitudes visando um trânsito mais seguro e gentil a toda população de Mato Grosso do Sul. Material impactante e ao mesmo tempo sensível! Depoimentos reais e de extrema relevância! Um material que vai agregar muito em nossas ações e palestras”.

A produção é uma iniciativa do Detran-MS com colaboração da Santa Casa de Campo Grande, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

