Detran-MS lança novo site institucional com foco em serviços digitais e transparência

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou nesta segunda-feira (9) seu novo site institucional, desenvolvido de acordo com o Manual de Identidade Visual e o Manual de Arquitetura da Informação Digital do Governo do Estado. A reformulação tem como objetivo modernizar a navegação, ampliar a transparência e facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços oferecidos pelo órgão.

O novo modelo está alinhado à Carta de Serviços do Governo de Mato Grosso do Sul e integrado ao Portal de Serviços Meu Detran, seguindo os padrões adotados nos portais oficiais do Executivo estadual. A proposta é tornar a experiência do usuário mais intuitiva, com organização clara dos conteúdos e melhor acesso às demandas mais procuradas pela população.

Com o novo layout, todo o conteúdo jornalístico produzido pela Assessoria de Comunicação Estratégica passa a estar concentrado exclusivamente no endereço destinado às notícias institucionais do Detran-MS. O acesso pode ser feito diretamente pela página de notícias, pelo menu superior “Informativos > Notícias” ou ainda pela caixa “Notícias”, localizada na área de Destaques do site.

Outra novidade é a atualização do endereço do painel de dados abertos Detran em Números, que reúne indicadores e informações estatísticas do órgão. O conteúdo agora pode ser acessado em um novo portal, disponível também pelo menu “Informativos > Indicadores > Detran em Números” ou pela área de Destaques.

Segundo o Detran-MS, a iniciativa faz parte do processo de transformação digital do Governo do Estado, buscando oferecer serviços mais acessíveis, informações organizadas e maior transparência à sociedade sul-mato-grossense.

