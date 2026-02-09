Homem é preso após incendiar casa e tentar matar companheira em Nioaque

Um homem de 42 anos foi preso na noite de domingo (8) suspeito de provocar um incêndio em uma residência e tentar matar a companheira, de 46 anos. O caso aconteceu no município de Nioaque, a 187 quilômetros de Campo Grande. No momento do crime, uma criança de 7 anos, filha da mulher, estava dentro do imóvel.

A ocorrência foi registrada no Bairro Santa Amélia. Conforme a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após denúncia de incêndio em uma casa com possível presença de vítimas no interior. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o imóvel tomado pelas chamas e conseguiram acessar a residência para retirar a mulher e a criança.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avanço do fogo e a tentativa de contenção das chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, evitando que o incêndio atingisse imóveis vizinhos.

As vítimas foram levadas para atendimento médico após inalarem fumaça. O suspeito também passou por atendimento de saúde e, de acordo com o registro policial, teria feito ameaças a uma médica durante o procedimento.

Após os fatos, o homem foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, incêndio criminoso, lesão corporal, ameaça e outros crimes no contexto de violência doméstica. A mulher manifestou interesse em solicitar medidas protetivas.

A Polícia Civil continua investigando o caso.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram