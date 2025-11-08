Detran-MS encerra licenciamento de 2025 com 55% dos pagamentos no prazo e avanço da digitalização

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) concluiu o calendário de licenciamento de 2025 com 55% dos pagamentos realizados dentro do prazo e mais de 1,8 milhão de veículos regularizados em todo o Estado. O processo, finalizado em 31 de outubro, confirmou o avanço da digitalização dos serviços, com 51% das emissões feitas pelo portal e aplicativo Meu Detran, superando o atendimento presencial.

Segundo o órgão, a adesão crescente aos canais digitais reflete a busca por praticidade, economia e sustentabilidade. A transição para o meio eletrônico começou em agosto, quando os proprietários de veículos com placas finais 7 a 0 deixaram de receber as guias impressas. O Detran prevê que a digitalização total dos serviços de licenciamento será concluída até 2026. O calendário deste ano também teve prorrogação para placas finais 3, inicialmente previstas para maio, após falhas na impressão das guias, o que evitou prejuízos aos motoristas e sobrecarga nos canais de atendimento.

O Detran reforça que o licenciamento é obrigatório para todos os veículos em circulação e pode ser regularizado a qualquer momento pelo portal, aplicativo Meu Detran ou pelo WhatsApp oficial (67) 3368-0500. O órgão alerta que o atraso superior a dois anos resulta na inclusão do débito na Dívida Ativa, com cobrança pela PGE (Procuradoria-Geral do Estado). Quem paga dentro do prazo garante o desconto de 4,53 Uferms, enquanto após o vencimento o valor sobe para 5,88 Uferms, diferença que representa economia de cerca de R$ 70 para o motorista.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais