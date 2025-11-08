Geraldo e Jerry Espíndola são atrações da ‘Festa da Cultura Raiz’, em Aquidauana

Jerry Espindola se apresentará no dia 21 com a Prosa Raíz Cantante - PiraPorã; já o show de Geraldo será no dia 22 - Foto: Larissa Pulcherio/Divulgação

Evento é realizado no distrito de Piraputanga, entre 19 e 23 de novembro

Com diversas atividades artísticas e culturais voltadas para a comunidade do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, entre os dias 19 e 23 de novembro, será realizada a ‘Festa da Cultura Raiz’, que ainda contará com apresentações musicais de Geraldo Espíndola, Adão Reis & Kurikaka, Zé Descamisado e a Moagem dos Baianos, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Segundo Jorge de Barros, produtor cultural do evento, o conceito da Festa da Cultura Raiz é congregar diversas manifestações artísticas e populares em Piraputanga, envolvendo a comunidade e visitantes num momento festivo e cultural. “Queremos discutir a realidade local e o papel que a cultura e o turismo têm na região da Estrada Parque”, diz Jorge. “A proposta da Festa da Cultura Raiz é fomentar, resgatar e difundir a arte, a cultura e o turismo cultural na região do Distrito de Piraputanga e circuito da Estrada Parque que engloba Piraputanga, Camisão e Palmeiras. A região é rica em belezas naturais, mas também tem uma rica história e comunidades tradicionais. Nossa intenção é fortalecer o circuito Estrada Parque de Aquidauana, agregando valor ao turismo de pesca, lazer e de contemplação já tradicionais na região”.

Diversas atividades estarão ocorrendo ao longo dos dias do evento, além das apresentações musicais como a mostra de artes visuais e artesanato, observação astronômica e mostra de meteoritos, teatro, amistoso de futebol feminino e infantil, apresentação de dança Terena. Paralelamente estarão ocorrendo oficinas voltadas para a comunidade do distrito.

“Começaremos no dia 19 de novembro com uma Festa Raiz com apresentação musical da dupla Adão Reis e Kurikaka, que estarão lançando o trabalho ‘Encontro das Águas`. Neste dia começam também as oficinas culinária, pantaneira e de dança voltadas para a comunidade do distrito. Também serão abertas as mostras de artes visuais, artesanato e o recanto da literatura. Haverá Oficina de Dança Pantaneira e influência quilombola, sendo uma para crianças e outra para jovens e adultos com a apresentação no final – com a professora Karla Loureiro. Já na Oficina de Culinária da Comitiva Pantaneira serão ensinados pratos tradicionais das comitivas pantaneiras, com Renê Francisco Martinez”, afirma Jorge.

Foto: Leandro Marques/Divulgação

No dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, a programação voltada para o tema. “Em Piraputanga tem a comunidade Furnas dos Baianos, com sua história de sobrevivência física e cultural. Teremos um debate – Prosa Raiz – com o tema Afrodescendentes na Serra de Maracaju: Histórico e reconhecimento de direitos, com o Coletivo Tia Zefa de Furnas dos Baianos onde serão colocada a história e questões atuais da comunidade. Neste dia teremos a Moagem dos Baianos de Furnas, junto com o Zé Descamisado – figura conhecida no distrito, que animarão com suas músicas e batucadas”, diz Jorge.

Serão realizadas Prosas Raiz com palestras e debates tendo como temas a História e Cultura na Serra de Maracaju, o Dia da Consciência Negra e a realidade dos povos indígenas, pois Aquidauana tem uma grande comunidade terena, distribuída por várias aldeias. A questão da Ferrovia, que foi importante na história de Piraputanga e de Aquidauana também será abordada na Prosa Raiz Que Trem é Esse? com ex-trabalhadores da Ferrovia Noroeste do Brasil e terá um filme sobre a ferrovia, do Alê Basso”, diz Jorge.

Na Prosa Raiz Cantante PiraPorã, Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Rafael Vital, Jorge de Barros e Paulo Carvalho misturam música, história, causos e poesia (no dia 21).
Na noite do dia 22 se apresenta o grupo de dança terena Kipaêxoti. Finaliza a noite o compositor Geraldo Espíndola com o show “Do Vinil ao Digital”.

A Área de Convivência contará com Exposições de Artes e Artesanato, com obras de Anelise Godoy, Jorge de Barros, Rogério Silva, Walber Noleto, Vinicius Ibanez Acervo do Coletivo Terra Vermelha-CTV; Bazar de Artesanato Regional; Artesanato Indígena Ter eena; Pintura Corporal Terena.

Estão programadas duas Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais; com Carol Garcia, do Minc (Ministério da Cultura/MS) e Anderson Lima (Comitês Culturais/Minc) voltada para pessoas da comunidade que queiram aprender como elaborar projetos e quais os caminhos para realizá-los ao nível local por meio de projetos culturais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de fomento à Cultura.

Jorge de Barros, multiartista idealizador da festa cultura raiz – Foto: Reproduçao

Outras atividades previstas são o Cineclube, com filmes que retratam a região de Piraputanga e outros que abordam as questões indígena e quilombola. E a Observação astronômica (com telescópio) e mostra de meteoritos, com o professor Luciano Alonso.

No Recanto da Literatura escritores estarão expondo e conversando sobre suas obras: Milton Vicente Ferreira (Piraputanga), Taylor Fuchs e Miguel Ângelo.
A Cia Teatro do Mundo e a Turma da Bolonhesa apresentam “Pinóquio”. Já o grupo Guavira apresentará o “Concurso de Talentos para Bonecos”.
Amistosos de futebol amador também estão programados.

O projeto é realizado com recursos da PNAB  (Política Nacional Aldir Blanc), do Governo Federal, por meio do MinC  (Ministério da Cultura) e também conta com parcerias, segundo Jorge de Barros.

 

