Geraldo e Jerry Espíndola são atrações da ‘Festa da Cultura Raiz’, em Aquidauana

Evento é realizado no distrito de Piraputanga, entre 19 e 23 de novembro

Com diversas atividades artísticas e culturais voltadas para a comunidade do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, entre os dias 19 e 23 de novembro, será realizada a ‘Festa da Cultura Raiz’, que ainda contará com apresentações musicais de Geraldo Espíndola, Adão Reis & Kurikaka, Zé Descamisado e a Moagem dos Baianos, Jerry Espíndola e Rodrigo Teixeira.

Segundo Jorge de Barros, produtor cultural do evento, o conceito da Festa da Cultura Raiz é congregar diversas manifestações artísticas e populares em Piraputanga, envolvendo a comunidade e visitantes num momento festivo e cultural. “Queremos discutir a realidade local e o papel que a cultura e o turismo têm na região da Estrada Parque”, diz Jorge. “A proposta da Festa da Cultura Raiz é fomentar, resgatar e difundir a arte, a cultura e o turismo cultural na região do Distrito de Piraputanga e circuito da Estrada Parque que engloba Piraputanga, Camisão e Palmeiras. A região é rica em belezas naturais, mas também tem uma rica história e comunidades tradicionais. Nossa intenção é fortalecer o circuito Estrada Parque de Aquidauana, agregando valor ao turismo de pesca, lazer e de contemplação já tradicionais na região”.

Diversas atividades estarão ocorrendo ao longo dos dias do evento, além das apresentações musicais como a mostra de artes visuais e artesanato, observação astronômica e mostra de meteoritos, teatro, amistoso de futebol feminino e infantil, apresentação de dança Terena. Paralelamente estarão ocorrendo oficinas voltadas para a comunidade do distrito.

“Começaremos no dia 19 de novembro com uma Festa Raiz com apresentação musical da dupla Adão Reis e Kurikaka, que estarão lançando o trabalho ‘Encontro das Águas`. Neste dia começam também as oficinas culinária, pantaneira e de dança voltadas para a comunidade do distrito. Também serão abertas as mostras de artes visuais, artesanato e o recanto da literatura. Haverá Oficina de Dança Pantaneira e influência quilombola, sendo uma para crianças e outra para jovens e adultos com a apresentação no final – com a professora Karla Loureiro. Já na Oficina de Culinária da Comitiva Pantaneira serão ensinados pratos tradicionais das comitivas pantaneiras, com Renê Francisco Martinez”, afirma Jorge.

No dia 20 de novembro, feriado nacional da Consciência Negra, a programação voltada para o tema. “Em Piraputanga tem a comunidade Furnas dos Baianos, com sua história de sobrevivência física e cultural. Teremos um debate – Prosa Raiz – com o tema Afrodescendentes na Serra de Maracaju: Histórico e reconhecimento de direitos, com o Coletivo Tia Zefa de Furnas dos Baianos onde serão colocada a história e questões atuais da comunidade. Neste dia teremos a Moagem dos Baianos de Furnas, junto com o Zé Descamisado – figura conhecida no distrito, que animarão com suas músicas e batucadas”, diz Jorge.

Serão realizadas Prosas Raiz com palestras e debates tendo como temas a História e Cultura na Serra de Maracaju, o Dia da Consciência Negra e a realidade dos povos indígenas, pois Aquidauana tem uma grande comunidade terena, distribuída por várias aldeias. A questão da Ferrovia, que foi importante na história de Piraputanga e de Aquidauana também será abordada na Prosa Raiz Que Trem é Esse? com ex-trabalhadores da Ferrovia Noroeste do Brasil e terá um filme sobre a ferrovia, do Alê Basso”, diz Jorge.

Na Prosa Raiz Cantante PiraPorã, Jerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Rafael Vital, Jorge de Barros e Paulo Carvalho misturam música, história, causos e poesia (no dia 21).

Na noite do dia 22 se apresenta o grupo de dança terena Kipaêxoti. Finaliza a noite o compositor Geraldo Espíndola com o show “Do Vinil ao Digital”.

A Área de Convivência contará com Exposições de Artes e Artesanato, com obras de Anelise Godoy, Jorge de Barros, Rogério Silva, Walber Noleto, Vinicius Ibanez Acervo do Coletivo Terra Vermelha-CTV; Bazar de Artesanato Regional; Artesanato Indígena Ter eena; Pintura Corporal Terena.

Estão programadas duas Oficinas de Elaboração de Projetos Culturais; com Carol Garcia, do Minc (Ministério da Cultura/MS) e Anderson Lima (Comitês Culturais/Minc) voltada para pessoas da comunidade que queiram aprender como elaborar projetos e quais os caminhos para realizá-los ao nível local por meio de projetos culturais da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc) de fomento à Cultura.

Outras atividades previstas são o Cineclube, com filmes que retratam a região de Piraputanga e outros que abordam as questões indígena e quilombola. E a Observação astronômica (com telescópio) e mostra de meteoritos, com o professor Luciano Alonso.

No Recanto da Literatura escritores estarão expondo e conversando sobre suas obras: Milton Vicente Ferreira (Piraputanga), Taylor Fuchs e Miguel Ângelo.

A Cia Teatro do Mundo e a Turma da Bolonhesa apresentam “Pinóquio”. Já o grupo Guavira apresentará o “Concurso de Talentos para Bonecos”.

Amistosos de futebol amador também estão programados.

O projeto é realizado com recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), do Governo Federal, por meio do MinC (Ministério da Cultura) e também conta com parcerias, segundo Jorge de Barros.

Carolina Rampi