Leilão do Detran tem picape ano 2020 e mais 120 veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu início nesta quinta-feira, 06 de novembro, a mais um leilão de veículos. A modalidade, realizada de forma totalmente online, oferece uma excelente oportunidade para o público adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

No total, o pregão disponibiliza 121 veículos aptos a circular, sendo 94 motocicletas e 27 automóveis. Os lances iniciais são competitivos: um Toyota Corolla GLI 1.8 (2015/2016, câmbio CVT) pode ser arrematado a partir de R$ 18.926,00. Outro destaque é a picape Fiat/Strada Freedom (2020/2020), com lance inicial de R$ 18.987,00.

Entre as duas rodas, a oferta também é vantajosa. Uma Honda/CG 160 Fan (2024), que tem valor de mercado próximo a R$ 17 mil na Tabela Fipe, está disponível com lance inicial de apenas R$ 4.519,00.

Além dos veículos para circulação, o leilão também inclui lotes de sucatas: são 47 lotes aproveitáveis, somando 78 motocicletas e 31 automóveis, destinados à retirada de peças. A sucata inservível, destinada exclusivamente ao setor siderúrgico e à reciclagem, tem pesagem estimada em 5.167,80 kg de material ferroso.

Os interessados têm até o dia 21 de novembro para registrar seus lances no portal oficial do evento: www.leiloffaleiloes.com.br.

Para quem deseja inspecionar os veículos presencialmente, a visitação está agendada para os dias 17, 18 e 19 de novembro. A exposição ocorrerá no pátio da AUTOTRAN, localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Os editais completos, que contêm todas as regras e informações detalhadas sobre os lotes, podem ser consultados no Portal de Serviços do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado desta quinta- feira (06), a partir da página 139.

