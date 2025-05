Bazar Solidário com itens da Receita Federal arrecada fundos para crianças em vulnerabilidade na Capital

Ação acontece nos dias 8 e 9 de maio no Fort Atacadista Cafezais e beneficiará projeto das Irmãs Franciscanas nas Moreninhas

Nos dias 8 e 9 de maio, das 7h às 19h, o estacionamento do Fort Atacadista Cafezais, em Campo Grande, será palco de um bazar solidário com produtos apreendidos pela Receita Federal. A renda arrecadada será destinada ao projeto social das Irmãs Franciscanas de São José, que atende mais de 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no bairro Moreninha I.

Serão vendidos perfumes, maquiagens, cremes hidratantes, eletrônicos, roupas, acessórios, garrafas térmicas, ferros a vapor, secadores profissionais, materiais de pesca e bolsas. O pagamento poderá ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

O evento é organizado pelo Centro de Apoio à Família das Irmãs Franciscanas, que oferece atividades como oficinas de arte, esportes e ações educativas, com foco em saúde, educação e assistência social. “Cada item vendido representa uma chance de melhorar a vida das crianças que atendemos”, afirma Irmã Zulmira Aparecida Mendonça Martins, presidente da associação responsável pelo projeto.

A instituição atua com crianças de 6 a 15 anos e tem como missão promover acolhimento, dignidade e desenvolvimento integral. Interessados em conhecer ou apoiar o projeto podem acessar o Instagram , o Facebook ou entrar em contato pelo telefone (67) 3393-7335.

O bazar conta com o apoio do Grupo Pereira, responsável pela rede Fort Atacadista. Fundado em 1962, o grupo atua em sete estados e no Distrito Federal com diversas frentes no varejo e atacado, além de programas sociais e ambientais.

Serviço



Local: Estacionamento do Fort Atacadista Cafezais – Av. Gury Marques, 7418 (esquina com Av. Cafezais), Vila Olinda, Campo Grande

Data: 8 e 9 de maio

Horário: das 7h às 19h

Informações: (67) 3393-7335

