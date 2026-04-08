Detran-MS abre inscrições para curso presencial de reciclagem de condutor infratores em Três Lagoas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) anunciou a abertura de inscrições de curso presencial de Reciclagem de Condutores Infratores, na Regional de Três Lagoas, que seguem até dia 17 de abril. O órgão oferece 25 vagas disponíveis.

As aulas serão ministradas aos fins de semana, na Agência Regional do Detran, que fica no Shopping Três Lagoas. Os dias são: 17, 18, 24 e 25 de abril e 08 e 09 de maio de 2026, sendo as aulas nas sextas, das 17h às 21h25 e nos sábados, das 7h30 às 17h25.

O curso, oferecido pela Gerência de Curso e Capacitação, é fundamental para reverter comportamentos de risco e reintegrar o condutor ao trânsito de forma consciente. “Nosso objetivo é proporcionar formação adequada ao contexto do trânsito, de modo que os condutores reflitam sobre os impactos de seu comportamento e tenham atitudes que expressem mais segurança no trânsito”, afirma o gerente de Cursos e Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo.

O curso é uma etapa crucial e obrigatória para os motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso e que buscam retomar a CNH com segurança e responsabilidade renovada.

No Reciclagem de Condutores Infratores, os alunos devem cumprir 100% de frequência em um programa de estudos focado na segurança e humanização do trânsito, com disciplinas como Infração de Trânsito, Meio Ambiente e Primeiros Socorros, Normas de Circulação, Conduta e Direção Defensiva e Sinalização Viária de Trânsito.

Como se inscrever

Para conferir as datas, horários específicos de cada município e garantir sua vaga, os condutores devem acessar o portal de serviços do Detran-MS www.meudetran.ms.gov.br/educação.

O Detran-MS reforça seu compromisso com a educação contínua, oferecendo um caminho estruturado para que os condutores possam corrigir suas trajetórias e contribuir para um trânsito mais seguro em Mato Grosso do Sul.